St. Margarethen landet Auswärtserfolg bei Unzmarkt-Frauenburg

Details Sonntag, 30. April 2023 12:33

FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld gewann das Samstagsspiel gegen SV ET KÖNIG Unzmarkt-Frauenburg mit 2:1. Einen packenden Auftritt legte FC St. Margarethen/Kn. dabei jedoch nicht hin. Im Hinspiel hatte sich Unzmarkt-Frauenburg als keine große Hürde erwiesen und mit 2:5 verloren.

Das Heimteam erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Manuel Schnalzer traf in der sechsten Minute zur frühen Führung. Der Schiri entscheidet auf Elfmeter und Schnalzer verwandelt sicher. Mit der Führung im Rücken wollen die Gastgeber nachlegen, woraus aber nichts wird. Auch wenn sich die Gastgeber die eine oder andere gute Gelegenheit herausspielen. So bleibt der Zwischenstand bis zum Pausenpfiff unverändert.

Im zweiten Durchgang schwinden bei Unzmarkt dann aber etwas die Kräfte, sodass die Margarethener besser ins Spiel kommen. Durch einen einen Treffer von Manuel Herk nach einem Eckball kommen die Gäste schließlich zum Ausgleich und kurz darauf durch eine starke Kombination sogar noch zum 2:1-Siegtreffer durch Kapitän Lukas Weber. Damit haben die Gäste das Spiel gedreht. Schließlich sprang für FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld gegen Unzmarkt/Fr. ein Dreier heraus.

Die Trendkurve von SV ET KÖNIG Unzmarkt-Frauenburg geht insgesamt nach oben. Nach der ersten Hälfte des Fußballjahres stand man noch auf Rang acht, mittlerweile hat man Platz vier der Rückrundentabelle inne. Trotz der Schlappe behält Unzmarkt-Frauenburg den sechsten Tabellenplatz bei. Zehn Siege, zwei Remis und acht Niederlagen hat Unzmarkt/Fr. momentan auf dem Konto.

Die drei Punkte brachten für FC St. Margarethen/Kn. keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition. Die Angriffsreihe von St. Margarethen lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 60 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Mit dem Sieg baute FC St. Margarethen/Kn. die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld 13 Siege, vier Remis und kassierte erst drei Niederlagen. St. Margarethen scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende fünf Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Am kommenden Sonntag trifft SV ET KÖNIG Unzmarkt-Frauenburg auf SV St. Lorenzen/Kn, FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld spielt tags zuvor gegen FSC Pöls.

Michael Lippe (Sportlicher Leiter St. Margarethen): "Es war das erwartet schwere Spiel gegen einen in sehr guter Form spielenden Gegner."

Unterliga Nord B: SV ET KÖNIG Unzmarkt-Frauenburg – FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld, 1:2 (1:0)

77 Lukas Weber 1:2

70 Manuel Herk 1:1

6 Manuel Schnalzer 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei