Tore am laufenden Band: Kobenz gewinnt völlig verrücktes Spiel gegen Oberwölz

Details Sonntag, 07. Mai 2023 11:04

Bei SV Union Rainers Kobenz/Kn. holte sich SV Swietelsky-Raiffeisenbank-Rauter Fertigteilbau Oberwölz eine 3:5-Schlappe ab. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur SV Union Rainers Kobenz/Kn. heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Im Hinspiel waren beide Teams mit einem 1:1-Remis auseinandergegangen. Das Publikum sah im Übrigen Aufholjagden beider Mannschaften, doch der Reihe nach.

Die Kobenzer starten druckvoll ins Spiel. Es sollte auch nicht lange dauern, ehe das 1:0 fällt. Nach einer vergebenen Chance bringt Andreas Toih SV Union Kobenz nach 17 Minuten die 1:0-Führung. Mit dem 1:0 im Rücken wollen die Heimischen nachlegen, woraus aber trotz zahlreicher Chancen aber nichts wird. Dann kommen auch die Oberwölzer besser ins Spiel und schalten sich in die Offensie ein. Als schon niemand mehr mit einem Treffer vor der Pause rechnet, steht es 1:1. SV Oberwölz gelang mithilfe von Kobenz der Ausgleich, als Mario Anditsch das Leder in das eigene Tor lenkte (46.). Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin.

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer kalten Dusche für die Kobenzer. Oberwölz gelangte durch ein Selbsttor von SV Union Rainers Kobenz/Kn. zur 2:1-Führung (52.) - sehr unglücklich. Damit ist Kobenz gefordert, wenn es noch mit Zählbarem klappen will. Sie riskieren mehr und werfen alles in die Schlachta. SV Union Kobenz hatte sich schnell wieder gesammelt und erzielte in Person von Patrick Eichberger den Ausgleich (55.). Doch die Oberwölzer legen erneut vor. In der 63. Minute lenkte Julian Radlingmayr den Ball zugunsten von SV Swietelsky-Raiffeisenbank-Rauter Fertigteilbau Oberwölz ins eigene Netz - Schuss von an die Stange und der Goalie wehrt den Ball ins eigene Tor. Das Spiel bleibt hochspannend. Es sollte nicht lange dauern, ehe die Kobenzer wieder zurückschlagen. Für das dritte Tor von Kobenz war Daniel Hammer verantwortlich, der in der 73. Minute das 3:3 besorgte - schöne Kombination. Jetzt drehen die Kobenzer so richtig auf. Dass die Heimmannschaft in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Alexander Holzer, der in der 79. Minute zur Stelle war. Jetzt wirft Oberwölz alles nach vorne, doch anstatt des Ausgleichs kassieren sie noch ein Gegentor. Es gibt Elfmeter für die Kobenzer in der Nachspielzeit, der verwandelt wird. Am Schluss fuhr SV Union Rainers Kobenz/Kn. gegen SV Oberwölz auf eigenem Platz einen Sieg ein.

Durch die drei Punkte verbesserte sich SV Union Kobenz im Tableau auf die siebte Position. Kobenz verbuchte insgesamt acht Siege, vier Remis und neun Niederlagen. Zuletzt lief es erfreulich für SV Union Rainers Kobenz/Kn, was neun Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Oberwölz muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. In der Tabelle liegt der Gast nach der Pleite weiter auf dem zwölften Rang. SV Swietelsky-Raiffeisenbank-Rauter Fertigteilbau Oberwölz musste sich nun schon 13-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da SV Oberwölz insgesamt auch nur vier Siege und vier Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die letzten Auftritte von Oberwölz waren nicht von Erfolg gekrönt, sodass auch nur eines der letzten fünf Spiele gewonnen wurde.

Kommenden Freitag (19:00 Uhr) tritt SV Union Kobenz bei FC Zeltweg an, zwei Tage später muss SV Swietelsky-Raiffeisenbank-Rauter Fertigteilbau Oberwölz seine Hausaufgaben auf heimischem Terrain gegen USV KFZ Erdbau Moser Krakaudorf erledigen.

Unterliga Nord B: SV Union Rainers Kobenz/Kn. – SV Swietelsky-Raiffeisenbank-Rauter Fertigteilbau Oberwölz, 5:3 (1:1)

94 Matthias Guettl 5:3

79 Alexander Holzer 4:3

73 Daniel Hammer 3:3

63 Eigentor durch Julian Radlingmayr 2:3

55 Patrick Eichberger 2:2

52 Eigentor durch Matthias Guettl 1:2

46 Eigentor durch Mario Anditsch 1:1

17 Andreas Toih 1:0

