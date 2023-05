Vier Tore im Spitzenspiel zwischen St. Peter und St. Margarethen

Details Sonntag, 14. Mai 2023 20:57

2:2 hieß es nach dem Spitzenspiel von SC Pürcher St.Peter-Freienstein gegen FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider. Im Hinspiel hatte SC St.Peter-Freienstein die Oberhand behalten und einen 5:2-Erfolg davongetragen.

Munterer Start

Das Spiel ist von der ersten Minute an munter geführt. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Michael Steinberger sein Team in der 37. Minute. Er trifft vom Elfmeterpunkt. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich FC St. Margarethen/Kn, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm.

Weiter schnelle Partie

Das 1:1 von SC Pürcher St.Peter-Freienstein stellte Ahmed Al Mohamed sicher (64.) - er nimmt eine Hereingabe direkt und trifft ins lange Eck zum Ausgleich. Dann hat man Pech, als der Ball nur an der Stange landet. Dass St. Margarethen in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Hubert Bichler, der in der 75. Minute zur Stelle war - nach einem Fehler auf der linken Abwehrseite kommt er alleine im 16er zum Ball und trifft aus der Drehung. Jetzt muss St. Peter riskieren, wenn es noch mit Zählbarem klappen soll. Für das 2:2 von SC St.Peter-Freienstein zeichnete Drazan Sekic aus kurzer Distanz verantwortlich (82.). Kurz darauf beinahe das 3:2 für den Tabellenführer, doch das Leder geht an die Stange. Letztlich gingen der Spitzenreiter und FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld mit jeweils einem Punkt auseinander.

Nach 22 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für SC Pürcher St.Peter-Freienstein 54 Zähler zu Buche. Mit beeindruckenden 69 Treffern stellen die Gastgeber den besten Angriff der Unterliga Nord B. Neun Spiele ist es her, dass SC St.Peter-Freienstein zuletzt eine Niederlage kassierte.

FC St. Margarethen/Kn. bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz drei. Die Angriffsreihe des Gasts lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 64 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. St. Margarethen weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von 14 Erfolgen, fünf Punkteteilungen und drei Niederlagen vor. Zwölf Spiele währt nun für FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld die Serie ohne Niederlage, jedoch gelang es nicht, den Lauf von sechs Siegen hintereinander auszubauen.

SC Pürcher St.Peter-Freienstein tritt kommenden Samstag, um 17:00 Uhr, bei SV Lobmingtal an. Bereits zwei Tage vorher reist FC St. Margarethen/Kn. zu SV St. Lorenzen/Kn.

Stimme zum Spiel:

Michael Lippe (Sportlicher Leiter St. Margarethen): "Es war ein sehr intensives und kampfbetontes Spiel zwischen zwei Mannschaften, die sich im Frühjahr in Topform präsentieren. Stangenschüsse auf beiden Seiten, eine ständig gefährliche Offensive mit enormer Qualität von St. Peter, jedoch ein überragender Tormann auf unserer Seite führten schließlich zu einem gerechten Remis. Wir sind mit der Leistung sehr zufrieden und freuen uns jetzt auf das Gemeindederby am Donnerstag gegen den SV St. Lorenzen, wo wir zumindest wieder ungeschlagen bleiben möchten."

Unterliga Nord B: SC Pürcher St.Peter-Freienstein – FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld, 2:2 (0:1)

82 Drazan Sekic 2:2

75 Hubert Bichler 1:2

64 Ahmed Al Mohamed 1:1

37 Michael Steinberger 0:1

