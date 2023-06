Weißkirchen verliert gegen Unzmarkt-Frauenburg und steigt ab

Details Sonntag, 11. Juni 2023 19:21

Unzmarkt-Frauenburg erfüllte die letzte Pflichtaufgabe und gewann wenig überraschend gegen FC Weißkirchen mit 2:0. Die Beobachter waren sich einig, dass Weißkirchen als Außenseiter in das Spiel gegangen war, weshalb der Ausgang niemanden verwunderte. Im Hinspiel hatte Unzmarkt/Fr. bei den Gästen einen 3:0-Sieg eingefahren. Weißkirchen muss damit den Gang in die Gebietsliga antreten.

Keine Tore

Die Unzmarkter finden besser ins Spiel - nach nur sieben Minuten geht der Ball knapp über das Weißkirchener Tor. Dann werden auch die Gäste stärker. Einmal geht der Ball knapp über das Tor, dann verfehlt ein Freistoß das Tor. Kurz darauf muss auch der Unzmarkter Goalie eingreifen. Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften.

Unzmarkt mit Blitzstart

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer kalten Dusche für die Gäste. In der 49. Minute ging SV ET KÖNIG Unzmarkt-Frauenburg in Front. David Jesche war es, der vor 210 Zuschauern zur Stelle war - er ist per Abstauber zur Stelle. Für das 2:0 des Heimteams zeichnete Dominic Miedl verantwortlich (57.) - Fehler im Spielaufbau und die Gastgeber spielen den Angriff stark zu Ende. Dann plötzlich wieder etwas Hoffnung von Weißkirchen: Sandro Wieland wurde in der 76. Minute mit der Ampelkarte des Feldes verwiesen, sodass Unzmarkt-Frauenburg die Schlussphase mit einem Mann weniger bestritt. Für Raphael Erber von FC Raiffeisen Weißkirchen war die Partie in der 80. Minute vorzeitig beendet. Er sieht wegen einer Notbremse Rot. Die Herunterstellung sorgte zumindest für zahlenmäßige Ausgeglichenheit. Am Ende stand Unzmarkt/Fr. als Sieger da und behielt mit dem 2:0 die drei Punkte verdient zu Hause.

Zum Abschluss der Saison rangiert SV ET KÖNIG Unzmarkt-Frauenburg auf dem fünften Platz. Im Angriff agierte Unzmarkt-Frauenburg im Saisonverlauf mit mäßigem Erfolg. 54 erzielte Treffer sind nur eine durchschnittliche Ausbeute. Was für Unzmarkt/Fr. bleibt, ist eine durchwachsene Saisonbilanz. 14 Siege und zwei Remis stehen zehn Pleiten gegenüber. Der großartige Saisonendspurt von SV ET KÖNIG Unzmarkt-Frauenburg mit zwölf Punkten aus den letzten fünf Spielen reichte nicht mehr, um nach ganz oben zu kommen. Unzmarkt-Frauenburg machte aber deutlich, wo man in der nächsten Spielzeit mitspielen will.

FC Weißkirchen ist in dieser Spielzeit mit einem blauen Auge davongekommen. Weißkirchen schaffte mit Platz 13 zwar den Klassenerhalt, insgesamt enttäuschte man jedoch. Sattelfest war die Defensive von FC Raiffeisen Weißkirchen in dieser Saison beileibe nicht. Und da auch der Angriff nicht in Schwung kam, steht FC Weißkirchen zum Ende der Spielzeit mit einem tristen Torverhältnis von 36:74 da. Die Saisonausbeute von Weißkirchen ist mager: Die Bilanz setzt sich aus vier Erfolgen, sechs Remis und 16 Pleiten zusammen.

Unterliga Nord B: SV ET KÖNIG Unzmarkt-Frauenburg – FC Raiffeisen Weißkirchen, 2:0 (0:0)

57 Dominic Miedl 2:0

49 David Jesche 1:0

