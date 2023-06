Knapper Erfolg gegen Proleb reicht Pöls nicht für direkten Klassenerhalt

Details Sonntag, 11. Juni 2023 19:35

FSC Pöls beendete die Saison mit einem 2:1-Erfolg gegen FC Rohrer Proleb. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt. Im Hinspiel hatte Pöls bei FC Proleb einen 2:0-Sieg eingefahren. Trotz Sieg reicht es für die Pölser nicht für den direkten Klassenerhalt. Man muss in die Relegation.

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Clemens Seidlinger brach für FSC Pöls den Bann und markierte in der 67. Minute die Führung. David Rieger erhöhte den Vorsprung des Heimteams nach 69 Minuten auf 2:0. Dann sah auch noch Bernd Gaugl in der 81. Minute die Gelb-Rote Karte: Die Partie schien für FC Rohrer Proleb gelaufen. In der Nachspielzeit (94.) gelang Philip Vielhaber der Anschlusstreffer für den Gast. Letzten Endes ging Pöls im Duell mit FC Proleb als Sieger hervor.

Am Ende einer mageren Spielzeit erreicht FSC Pöls Platz zwölf. Das reicht zumindest für die Relegation. Im Angriff von Pöls fehlte es in diesem Fußballjahr eindeutig an Durchschlagskraft, was an 33 geschossenen Toren in der Saisonstatistik eindeutig ablesbar ist. Deutlich ausbaufähig: Zu dieser Schlussfolgerung gelangen die Fans von FSC Pöls. Pöls sammelte im Saisonverlauf gerade einmal acht Siege, zwei Remis und 16 Niederlagen.

FC Rohrer Proleb befindet sich mit 31 Zählern am letzten Spieltag im sicheren Tabellenmittelfeld. Mit dem dürftigen Torverhältnis von 39:60, das die Defizite im Angriff und in der Defensive klar wiedergibt, geht für FC Proleb eine enttäuschende Spielzeit vorüber. FC Rohrer Proleb schnitt insgesamt mäßig ab. Acht Siege und sieben Remis stehen elf Niederlagen gegenüber. FC Proleb ließ in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherte sich nur einmal die Maximalausbeute.

Unterliga Nord B: FSC Pöls – FC Rohrer Proleb, 2:1 (0:0)

94 Philip Vielhaber 2:1

69 David Rieger 2:0

67 Clemens Seidlinger 1:0

