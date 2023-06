Relegation 22/23 Hinspiele: Pöls rettet sich gegen St. Barbara mit Remis ins Rückspiel

Details Mittwoch, 14. Juni 2023 22:21

Im Rahmen der Relegation 2022/23 kam es am Mittwoch zum Duell zwischen dem SC St. Barbara und dem FSC Pöls. Damit hieß es Zweiter aus der Gebietsliga Mürz gegen Tabellenzwölften der Unterliga Nord B. Die Gäste gingen als Favorit ins Spiel, die Gastgeber haben aber eine bärenstarke Saison hinter sich. Am Mittwoch gab es nun ein 2:2-Remis - damit ist noch nichts entschieden.

Führung für den Außenseiter

Das Spiel beginnt munter und mit zwei Teams, die nach vorne agieren. St. Barbara spielt durchaus mutig nach vorne und will ein schnelles Tor erzielen. Doch auch Pöls versteckt sich nicht. In der 24. Minute ist es schließlich so weit. Muhammed Asan trifft zur Führung für die Gastgeber - nicht unverdient nach dem bisherigen Spielverlauf. In der Folge wacht Pöls auf und setzt den Gegner seinerseits unter Druck. Für Treffer sollte es im ersten Durchgang aber nicht mehr reichen. Es geht mit der knappen Führung für den Außenseiter in die Pause.

Pöls mit Blitzstart

Im zweiten Durchgang beginnen die Pölser blitzartig. Der zweite Abschnitt ist erst wenige Augenblicke alt und schon trifft Marco Berghofer zum Ausgleich. Damit ist wieder alles offen und Pöls bleibt am Drücker. Das 1:1 hält aber nicht lange. In der 55. Minute führen wieder die Heimischen. Markus Wölfler sorgt für die erneute Führung der Heimischen. Die Pölser sind nun gefordert, wenn man nicht mit einem Rückstand in das Rückspiel gehen will.

Das Spiel ist im zweiten Durchgang sehr ruppig geführt. Der Schiri muss da und dort auch mit Gelben eingreifen. In der 79. Minute ist es schließlich so weit. Paul Wallner versenkt das Leder für den Unterligisten im Tor. In der Schlussphase kassiert Dominik Zeilbauer noch die Gelb-Rote Karte - er kassiert zwei Gelbe innerhalb von nur sechs Minuten. Er fehlt den Heimischen im Rückspiel. Nach etwas mehr als 90 Minuten pfeift der Schiri ab.

SC St.Barbara: Mag. rer. nat. Dominik Rami - Florian Zuschnig, Christian Baumann, Stefan Dissauer (K), Tobias Dorn - Lukas Nickmann, Markus Wölfler, Philipp Unger, Mathias Fraiss - Michael Hödl, Muhammet Asan



Ersatzspieler: Louis Apl, Daniel Schrittwieser, Manuel Glitzner, Manuel Streit, Dominik Zeilbauer, Thorsten Habian



Trainer: Uwe Herbert Märzendorfer-Leskovsek



Pöls: Bastian Hubmann - Clemens Seidlinger (K), Florin Strohmeier, Markus Blieml - Thomas Seidlinger, Friedrich Altreiter, Jonas Bauer, David Rieger - Michael Schneidl, Andreas Koini, Marco Berghofer



Ersatzspieler: Dominik Reissner, Florian Portsch, Lukas Ruef, Paul Wallner, Daniel Steiner, Florian Stuhlpfarrer



Trainer: Thomas Krammer

