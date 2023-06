Relegation 22/23: St. Barbara schockt Pöls vor eigenem Publikum und steigt auf

Details Sonntag, 18. Juni 2023 20:54

Im Rahmen der Relegation 2022/23 kam es am Samstag zum Duell zwischen dem FSC Pöls und dem SC St. Barbara. Damit hieß es Tabellenzwölfter der Unterliga Nord B gegen den Zweiten aus der Gebietsliga Mürz. Das Hinspiel endete mit einem 2:2-Remis - somit war noch nichts entschieden. Am Samstag kam es zum Worst Case für die Pölser. St. Barbara konnte sich nämlich überraschend mit 3:1 durchsetzen und steigt in die Unterliga auf, während Pöls den Gang in die Gebietsliga antreten muss.

Führung für den Außenseiter

Es dauert eine Weile, bis die beiden Mannschaften ins Spiel kommen. Man merkt, dass viel auf dem Spiel steht. St. Barbara ist etwas mutiger, kann allerdings kein Kapital aus dem Übergewicht im Mittelfeld schlagen. Als schon niemand mehr mit einem Treffer vor der Pause rechnet, steht es schließlich doch 1:0 für den Außenseiter. In der Nachspielzeit trifft Muhammet Asan zur nicht unverdienten Führung für die Gäste. Dann geht es in die Kabinen.

Pöls riskiert

Im zweiten Durchgang startet Pöls stärker, nahm in der Pause drei Wechsel vor, um neuen Schwung ins Spiel zu bringen. Anstatt des Ausgleichs fällt in der 55. Minute aber das 2:0 für die Gäste. Mathias Fraiss dreht jubelnd ab. Jetzt muss Pöls richtig riskieren, wenn es noch mit Zählbarem klappen soll. Fünf Minuten später ist zumindest der Anschlusstreffer gelungen - Julian Dier darf jubeln. Die Pölser brauchen aber noch ein Tor, um zumindest in die Verlängerung zu kommen. Das Spiel wird in der Folge ruppiger. Pöls wirft in der Schlussphase alles nach vorne und kassiert in der Nachspielzeit schließlich sogar noch das dritte Gegentor. Asan sorgt für die Entscheidung zugunsten der Gäste, die damit den Aufstieg in die Unterliga schaffen.

Pöls: Dominik Reissner - Clemens Seidlinger (K), Florin Strohmeier, Markus Blieml, Daniel Steiner - Lukas Ruef, Jonas Bauer, David Rieger - Jonas Lang, Andreas Koini, Marco Berghofer



Ersatzspieler: Christoph Hubmann, Thomas Seidlinger, Florian Portsch, Paul Wallner, Julian Dier, Florian Stuhlpfarrer



Trainer: Thomas Krammer



SC St.Barbara: Mag. rer. nat. Dominik Rami - Florian Zuschnig, Christian Baumann, Stefan Dissauer (K) - Lukas Nickmann, Markus Wölfler, Philipp Unger, David Zuschnig, Mathias Fraiss - Michael Hödl, Muhammet Asan



Ersatzspieler: Louis Apl, Lukas Kern, Elias Scheikl, Daniel Schrittwieser, Manuel Glitzner, Thorsten Habian



Trainer: Uwe Herbert Märzendorfer-Leskovsek

