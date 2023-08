Spektakuläre Nachspielzeit mit zwei Treffern - Lintschinger rettet Murauer Punkt in letzter Minute

Details Montag, 21. August 2023 22:33

Beim Lokalderby vor 500 Besuchern hieß es nach dem Spiel von SVU Murau gegen TSV Raiffeisen Neumarkt 2:2. Die Nachspielzeit hatte es in sich - dort fielen noch zwei Treffer.

Florian Sperl traf zum 1:0

Die Anfangsphase gehörte den Gästen - die Heimmannschaft verlagerte ihr Spiel auf Konter. Trotzdem ging Murau in der 33. Minute in Führung. Vor 500 Besuchern besorgte Florian Sperl das 1:0. Um den entscheidenden Deut besser war zur Pause SVU Murau, sodass es mit einer dünnen Führung in die Kabine ging.

Der Einsatz passt bei beiden Mannschaften, aber leider isses Fussballschonkost momentan Andi Stroh, Ticker-Reporter

Zu Beginn des zweiten Spielabschnitts ging es gleich richtig zur Sache. Nach einer Chance desTSV Neumarkt schalteten die Murauer perfekt um, zelebrierten einen Bilderbuchkonter - trafen dabei aber nur die Stange. Nicht unverdient egalisierte Raphael Höritzer in der 60. Minute den Spielstand und glich zum 1:1 aus.

Heisse Schlussphase

Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als Daniel Meier einen Treffer für die Gäste im Ärmel hatte (92.). Die Nachspielzeit lief bereits, als ein Treffer von Christoph Lintschinger zum 2:2 (95.) SVU Murau vor der Niederlage bewahrte. Am Schluss hatte im Duell der beiden Mannschaften keine die Oberhand gewonnen und so trennten sich das Heimteam und Neumarkt schließlich mit einem Remis.

Es wurde noch eine geile Partie mit Punkteteilung -wir sehen uns wieder aber wieder in Neumarkt! Andi Stroh, Ticker-Reporter

Nächster Prüfstein für SVU Murau ist SV Swietelsky-Raiffeisenbank-Rauter Fertigteilbau Oberwölz (Samstag, 16:00 Uhr). TSV Neumarkt misst sich am selben Tag mit TUS Kraubath (14:30 Uhr).

Unterliga Nord B: SVU Murau – TSV Raiffeisen Neumarkt, 2:2 (1:0)

95 Christoph Lintschinger 2:2

92 Daniel Meier 1:2

60 Raphael Hoeritzer 1:1

33 Florian Sperl 1:0

Aufstellungen:

Murau: David Miedl, Simon Mürzl, Andreas Esterl, Christoph Lintschinger, Dominic Berger, Daniel Würger, Lukas Bencsics, David Lindner, Simon Johann Czach, Florian Sperl (K), David Fixl

Ersatzspieler: Jarik Michael Krainer, Raphael Ameya Dengg, Alexander Schaffer, Sebastian Wölfler, Gottfried Gambs, Simon Staber

