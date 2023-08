Für Spielberg in Zeltweg: Zuerst Donnerwetter, dann Toregewitter

Details Sonntag, 27. August 2023 09:31

Ein einseitiges Torfestival lieferten sich Zeltweg und TUS Spielberg mit dem Endstand von 6:0. Das Spiel musste gleich zwei Mal witterungsbedingt abgebrochen werden, einmal wegen Gewitters, einmal wegen Hagel. Am klaren Heimsieg der Zeltweger änderte das aber nichts.

Manuel Tafeit eröffnete den Torreigen für Zeltweg

Schnelle Führung

Das Spiel beginnt schon ganz nach Wunsch der Heimischen. Vor 257 Zuschauern traf Manuel Tafeit zum 1:0 (4.). Dann wird das Spiel nach etwas einer Viertelstunde unterbrochen - wegen Gewitter. Marcel Gruber glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für FC Zeltweg (20./39.). Damit ist für klare Fronten gesorgt, die Heimischen haben aber noch nicht genug. Kurz vor dem Seitenwechsel legte Amer Pajic das 4:0 nach (42.). Das überzeugende Auftreten von Zeltweg fand Ausdruck in einer klaren Halbzeitführung.

Zeltweg schaltet Gang zurück

Auch im zweiten Durchgang ist Zeltweg das klar bessere Team. Man schaltet insgesamt aber einen Gang zurück, sodass auch Spielberg jetzt besser ins Spiel kommt. Christian Krug vollendete zum fünften Tagestreffer in der 71. Spielminute. Der Ligaprimus baute den Vorsprung in der 79. Minute aus. Dann erneute Unterbrechung - dieses Mal wegen Hagelgefahr. Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter fuhr das Heimteam einen Kantersieg ein, der sich schon vor der Halbzeitpause abgezeichnet hatte.

Zeltweg ist mit zehn Punkten aus vier Partien gut in die Saison gestartet.

Die Bedeutung der Tabelle zum gegenwärtigen Saisonzeitpunkt ist noch gering: Dennoch ist es für Spielberg wenig erfreulich, dass man im Klassement nach der Niederlage nur noch auf dem zwölften Rang steht. 7:17 – das Torverhältnis der Gäste spricht eine mehr als deutliche Sprache.

FC Zeltweg tritt am Samstag, den 02.09.2023, um 17:00 Uhr, bei SV St. Lorenzen/Kn. an. Einen Tag später (14:30 Uhr) empfängt TUS Spielberg SV Central Dancing Hinterberg.

Josef Krawagna (Trainer Spielberg): "Eine Niederlage, wo man sehen muss, wir haben daran zu arbeiten in der Liga anzukommen. Sieben Mal alleine vor dem Tormann und kein Tor zeigt uns Zeltweg, wie man mit Tormöglichkeiten umgeht! Mit dem Ball gut, gegen den Ball so passiv wirst du in dieser Liga bestraft. Wenn wir das abstellen, dann werden wir gute Ergebnisse liefern."

Unterliga Nord B: FC Zeltweg – TUS Coconut Spielberg, 6:0 (4:0)

