TSV Neumarkt bezwingt SVU Murau in Derby-Krimi

Details Montag, 01. April 2024 21:18

Mit einem Tor Unterschied endete das Derby, das TSV Neumarkt mit 1:0 gegen SVU Murau für sich entschied. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Neumarkt die Nase vorn. Im Hinspiel hatte sich kein Sieger gefunden. Es war 2:2 ausgegangen.

Schlechter Platz

Bei starkem Wind und schlechten Platzverhältnissen entwickelte sich kein gutes, aber kampfbetontes und ständig faires Spiel. Anfangs ohne große Höhepunkte hüben wie drüben. Die ersten Halbchancen fanden die Heimischen vor und in der 15. Minute hatten die Neumarkter eine große

Volleychance vom Elfer, der Schuss fiel jedoch zu zentral aus und Murau-Goalie David Miedl konnte sicher halten. Danach tauchte der Murauer Max Wurzer alleine auf der rechten Seite auf, versuchte den Ball über Schlussmann Höritzer zu heben, auf der anderen Seite wäre David Fixl

komplett alleine frei gestanden. In der 36. Minute spielten die Murauer einen guten Angriff über die Seite, David Fixl lief auf und davon und wurde im Strafraum gelegt, doch der Schiri ließ zur Verwunderung sämtlicher Akteure und auch Zuschauer weiterspielen. Ein paar Minuten danach, die nächste tolle Möglichkeit für die Murauer, diesmal attackierten die Murauer hoch, gewannen so den Ball, das Tor war leer, Max Wurzer spielte auf Florian Sperl in den Strafraum, dessen Schuss konnte vom einzigen Verteidiger im Tor noch geblockt werden, danach war Halbzeitpause.

Murau stärker aus der Kabine

Murau kam sehr stark aus der Kabine und es gab in den ersten Minuten gleich mehrere Halbchancen hintereinander. Der Höhepunkt war in der 48. Minute ein Corner von rechts, die Murauer bewegten sich gut, Max Wurzer traf aus 6 Metern direkt in die Maschen, doch der Schiri gab das reguläre Tor wegen Fouls nicht. In der Folge kamen die Heimischen kaum mehr vor das Murauer Tor, nur bei

Freistoßen und da hatte die Murauer Hintermannschaft alles im Griff. Die Murauer hingegen fanden mehrere gute Möglichkeiten vor, gleich zweimal hätte Florian Sperl alles klarmachen können und einmal fand Florian Meissnitzer eine gute Kopfballchance vor. In der 74. Minute

wurde der Murauer Florian Sperl nach Foulspiel mit der Ampelkarte vom Schiri des Platzes verwiesen. Murau somit nur mehr mit 10 Mann, am Spiel änderte sich jedoch nichts. Als alle schon mit einem Remis rechneten, fiel in der Nachspielzeit doch noch der Treffer zur 1:0 Sieg für

Neumarkt. Die Murauer attackierten zu zaghaft, Daniel Maier mit dem finalen Pass in die Mitte, ein Neumarkter Spieler am kurzen Fünfer ungedeckt mit Fersler in den Rückraum auf Raphael Höritzer, dieser knallte die Kugel aus 7 Metern ins lange Eck zum vielumjubelten Siegtreffer.

Mit dem Dreier sprang Neumarkt auf den siebten Platz der Unterliga Nord B. Sechs Siege, vier Remis und sechs Niederlagen hat TSV Raiffeisen Neumarkt derzeit auf dem Konto. TSV Neumarkt beendete die Serie von fünf Spielen ohne Sieg.

Zu mehr als Platz elf reicht die Bilanz von SVU Murau derzeit nicht. Fünf Siege, fünf Remis und sechs Niederlagen hat der Gast momentan auf dem Konto.

Nächster Prüfstein für Neumarkt ist TUS Kraubath (Samstag, 16:00 Uhr). SVU Murau misst sich am selben Tag mit SV Swietelsky-Raiffeisenbank-Rauter Fertigteilbau Oberwölz (17:00 Uhr).

Stimme zum Spiel:

SVU Murau: "Ein kampfbetontes faires Spiel beider Teams. Wir fanden mehrere große Chancen vor, Neumarkt war da effizienter, hatte nur zwei gute Möglichkeiten, wovon sie in der Schlussphase eine verwerteten. Der Schiedsrichter gab einen klaren Elfer und ein reguläres Tor für uns nicht.

Außerdem brauchte er in einem fairen Spiel gleich 10 gelbe Karten, die ersten vier Karten allesamt für Murauer Spieler."

Unterliga Nord B: TSV Raiffeisen Neumarkt – SVU Murau, 1:0 (0:0)

91 Raphael Hoeritzer 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.