SV Hinterberg jubelt über Kantersieg gegen USV Kobenz

Details Montag, 01. April 2024 21:18

SV Hinterberg kam gegen SV Union Kobenz zu einem klaren 5:1-Erfolg. Auf dem Papier ging Hinterberg als Favorit ins Spiel gegen Kobenz – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. SV Union Rainers Kobenz/Kn. war beim 3:1 als Sieger des Hinspiels hervorgegangen.

Schnelles Tor

Manuel Roth stellte die Weichen für SV Central Dancing Hinterberg auf Sieg, als er in Minute 28 mit dem 1:0 zur Stelle war. Weitere Tore gelangen bis zur Halbzeit keinem der Teams und so ging es mit einem unveränderten Stand in die Kabine.

Anschlusstor von Kobenz

Stojcevic trug sich in der 57. Spielminute in die Torschützenliste ein. Markus Feldbaumer schoss für SV Union Kobenz in der 58. Minute das erste Tor - ein direkter Eckball. Jakob Obenaus beförderte das Leder zum 3:1 von SV Hinterberg über die Linie (77.). Das Heimteam baute die Führung aus, indem Patrick Feiel zwei Treffer nachlegte (80./93.) - vor allem das zweite Tor war sehenswert, ein toller Freistoß. Letztlich feierte Hinterberg gegen Kobenz nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

SV Central Dancing Hinterberg machte in der Tabelle Boden gut und steht nun auf Platz fünf. Sieben Siege, vier Remis und fünf Niederlagen hat SV Hinterberg momentan auf dem Konto. Mit vier Siegen und einem Unentschieden zeigte sich Hinterberg in den letzten fünf Spielen von der starken Seite.

SV Union Rainers Kobenz/Kn. muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die Abwehrprobleme der Gäste bleiben akut, sodass man weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. Im Angriff weist SV Union Kobenz deutliche Schwächen auf, was die nur 26 geschossenen Treffer eindeutig belegen. In dieser Saison sammelte SV Union Kobenz bisher fünf Siege und kassierte elf Niederlagen.

Nächster Prüfstein für SV Central Dancing Hinterberg ist FC Rohrer Proleb (Samstag, 16:00 Uhr). Kobenz misst sich am selben Tag mit SV ET KÖNIG Unzmarkt-Frauenburg (15:00 Uhr).

Unterliga Nord B: SV Central Dancing Hinterberg – SV Union Rainers Kobenz/Kn, 5:1 (1:0)

93 Patrick Feiel 5:1

80 Patrick Feiel 4:1

77 Jakob Obenaus 3:1

58 Markus Feldbaumer 2:1

57 Stiven Stojcevic 2:0

28 Manuel Roth 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.