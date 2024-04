FC St. Margarethen/Kn. gewinnt beim SV Lobmingtal

Details Sonntag, 07. April 2024 07:37

Am Samstag trafen SV Lobmingtal und FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld aufeinander. Das Match entschied der Gast mit 2:0 für sich. Auf dem Papier ging FC St. Margarethen/Kn. als Favorit ins Spiel gegen Lobmingtal – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. St. Margarethen hatte im nahezu ausgeglichenen Hinspiel mit 2:1 knapp die Nase vorn gehabt.

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Dabei hätte sich auch die erste Halbzeit schon Treffer verdient, beide Teams haben sich Tormöglichkeiten herausgespielt. Die beste Chance hatte Lobmingtal durch einen Kopfball, den Tormann Hörbinger exzellent abwehren konnte.

Markus Prendler stellte schließlich die Weichen für FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld auf Sieg, als er in Minute 52 mit dem 1:0 zur Stelle war. Florian Wechselberger erhöhte für FC St. Margarethen/Kn. auf 2:0 (60.). Mit dem Doppelschlag ist die Partie entschieden. Lobmingtal wirft in der Schlussphase zwar noch einmal alles nach vorne, doch Treffer gelingt keiner. Die 0:2-Heimniederlage von SV Lobmingtal war Realität, als der Referee die Partie letztendlich abpfiff.

Das Heimteam muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Zu mehr als Platz elf reicht die Bilanz von Lobmingtal derzeit nicht. Mit nun schon neun Niederlagen, aber nur sechs Siegen und zwei Unentschieden sind die Aussichten von SV Lobmingtal alles andere als positiv.

Der Sieg über Lobmingtal, bei dem man ohne Gegentreffer blieb, lässt St. Margarethen von Höherem träumen. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden von FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld ist die funktionierende Defensive, die erst 17 Gegentreffer hinnehmen musste. Die Saisonbilanz von FC St. Margarethen/Kn. sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei neun Siegen und sechs Unentschieden büßte St. Margarethen lediglich zwei Niederlagen ein.

Nächster Prüfstein für SV Lobmingtal ist TSV Raiffeisen Neumarkt (Samstag, 14:00 Uhr). FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld misst sich am selben Tag mit SV Union Rainers Kobenz/Kn. (16:00 Uhr).

Stimme zum Spiel:

Michael Lippe (Sportlicher Leiter St. Margarethen): "In der ersten Halbzeit waren wir nicht sehr gut im Spiel bzw. spielten wir zu kompliziert. Nach der Pause hatten wir das Spiel jederzeit im Griff und der Sieg geht absolut in Ordnung. Wir freuen uns natürlich über die drei Punkte. Dass es in Lobmingtal nicht einfach wird, wussten wir."

Aufstellungen:

Lobmingtal: Kevin Friedl - Stefan Gruber, Luca Steinberger, Manuel Schwandter (K), Florian Freigassner, Marco Egger - Max Herk, Martin Zechner, Lucas Leitner - Filip Nikolic, Fabian Plöbst



Ersatzspieler: Björn Lukas Wölfler, Jan Hatz, Christian Schnedl, Markus Feyerl, Fabian Radner, Lukas Staubmann



Trainer: Rene Mitteregger

FC KBG St. Margarethen/Knittelfeld: Matthias Hörbinger - Markus Prendler, Jakob Reumüller, Thomas Kargl, Florian Enzinger - Thomas Bichler, Maximilian Kammersberger, Hubert Bichler, Markus Schmid (K) - Simon Weitenthaler, Florian Wechselberger



Ersatzspieler: Johannes Berghofer, Angelo Schober, Matthias Hopf, Tobias Bauer, Johannes Hopf



Trainer: Mag. (FH) Christoph Bergmayer

Unterliga Nord B: SV Lobmingtal – FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld, 0:2 (0:0)

60 Florian Wechselberger 0:2

52 Markus Prendler 0:1



