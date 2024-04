FC Zeltweg schießt TUS Spielberg mit 9:0 vom eigenen Platz

Details Montag, 08. April 2024 18:34

Zeltweg erteilte TUS Spielberg eine Lehrstunde und gewann mit 9:0. FC Zeltweg setzte sich standesgemäß gegen Spielberg durch. Zeltweg war im Hinspiel gegen TUS Coconut Spielberg in allen Belangen überlegen gewesen und hatte einen 6:0-Sieg eingefahren.

Zeltweg übermächtig

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag FC Zeltweg bereits in Front. Albin Kicaj markierte in der fünften Minute die Führung per Freistoß. Die Gäste machten weiter Druck und erhöhten den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Christian Hoffelner (7.). Mit dem 3:0 durch Lukas Sekic schien die Partie bereits in der 14. Minute mit dem Tabellenführer einen sicheren Sieger zu haben. Zeltweg baute die Führung aus, indem Hoffelner zwei Treffer nachlegte (30./37.). FC Zeltweg dominierte das Geschehen in Durchgang eins nach Belieben und schenkte TUS Spielberg bis zur Pause einen drückenden Rückstand ein.

Spielberg chancenlos

Im zweiten Durchgang machten die Zeltweger dort weiter, wo sie im ersten Durchgang aufgehört hatten. Sekic gelang ein Doppelpack (66./73.), mit dem er das Ergebnis auf 7:0 hochschraubte. FC Zeltweg schraubte das Ergebnis in der 76. Minute mit dem 8:0 in die Höhe. Erneut traf Zeltweg und stellte den Spielstand damit auf 9:0 (87.). Schließlich war das Schützenfest für FC Zeltweg beendet und Spielberg gnadenlos vorgeführt. Den neun Toren nicht genug, hielt der Zeltweger Goalie Julian Hasler auch noch einen Elfmeter.

TUS Coconut Spielberg bleibt die defensivschwächste Mannschaft der Unterliga Nord B. Mit lediglich sechs Zählern aus 17 Partien steht der Gastgeber auf dem Abstiegsplatz. 14:119 – das Torverhältnis von TUS Spielberg spricht eine mehr als deutliche Sprache. In dieser Saison sammelte TUS Spielberg bisher zwei Siege und kassierte 15 Niederlagen.

Nachdem Zeltweg hinten nichts anbrennen ließ und vorne Kaltschnäuzigkeit bewies, ist FC Zeltweg weiter im Rennen um die vorderen Plätze. Der Defensivverbund von Zeltweg steht nahezu felsenfest. Erst zwölfmal gab es ein Durchkommen für den Gegner. Die Saisonbilanz von FC Zeltweg sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei zwölf Siegen und vier Unentschieden büßte Zeltweg lediglich eine Niederlage ein.

FC Zeltweg wandert mit nun 40 Zählern auf dem Konto weiter auf dem Erfolgspfad, während die Welt von Spielberg gegenwärtig trist aussieht.

Am kommenden Samstag tritt TUS Coconut Spielberg bei SV Central Dancing Hinterberg an, während Zeltweg einen Tag zuvor SV St. Lorenzen/Kn. empfängt.

Stimme zum Spiel:

Alexandra Preiss (Sportliche Leiterin): "Das Spiel fällt letztlich unter die Kategorie sportlich wertlos. Dennoch muss man erst neun Tore machen. Wir hätten aber sogar noch mehr machne können. Wir nehmen die drei Punkte aber natürlich mit. Es waren noch viele wichtige Spiele auf uns."

Aufstellungen:

Tus Coconut Spielberg: Max Willi Wabnegger, Florian Herbst, Felix Bauer, Mirko Vuckovic, Matej Kasalo, Toni Tomic, Petar Tomic, Christian Wolfsberger (K), Fabrice Malli, Luca Jagos, Danijel Stanarevic



Ersatzspieler: Matthias Merl, Jan Koßmayr, Rafael Vraja



Trainer: Johannes Karner

Zeltweg: Julian Hasler - Timo Purgstaller, Lukas Daniel Hasler, Nico Fritz, Rene Baumgartner (K) - Ardi Kicaj, Christian Krug, Albin Kicaj - Christian Hoffelner, Lukas Sekic, Manuel Tafeit



Ersatzspieler: Manuel Moser, Niklas Gally, Collins Efe Giegbefumwen, Thomas Markus Brandner, Patrik Rados, Emrah Tahirovic



Trainer: Marco Dorner

Unterliga Nord B: TUS Coconut Spielberg – FC Zeltweg, 0:9 (0:5)

87 Emrah Tahirovic 0:9

76 Emrah Tahirovic 0:8

73 Lukas Sekic 0:7

66 Lukas Sekic 0:6

37 Christian Hoffelner 0:5

30 Christian Hoffelner 0:4

14 Lukas Sekic 0:3

7 Christian Hoffelner 0:2

5 Albin Kicaj 0:1

