Kein Sieger in engem Match zwischen FC St. Margarethen/Kn. und SV Union Kobenz

Details Sonntag, 14. April 2024 08:02

Nach Ablauf der Spielzeit trennten sich FC St. Margarethen/Kn. und SV Union Kobenz mit 1:1. Kobenz erwies sich gegen St. Margarethen als harte Nuss: Mehr als ein Unentschieden sprang für den Favoriten nicht heraus. Das Hinspiel bei SV Union Rainers Kobenz/Kn. hatte FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld schlussendlich mit 4:2 für sich entschieden.

Wechselberger traf zur Führung

Muntere Partie

Die Gastgeber finden gut ins Spiel und setzen den Gegner sogleich unter Druck. Bichler scheitert in dieser Phase gleich zwei Mal am Goalie der Gäste. Dann ist es aber so weit: Florian Wechselberger war vor 160 Zuschauern mit der Führung zur Stelle (20.) - er zieht aus gut 20 Metern ab und das Leder passt punktgenau. Kobenz scheint mit dem Gegentor aufgeweckt worden zu sein. Toih findet sich so gleich zwei Mal in Folge in guter Position vor dem Gastgeber-Tor wieder, doch vergibt. Komfortabel war die Pausenführung von FC St. Margarethen/Kn. nicht, aber immerhin ging das Heimteam mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen.

Kobenz mit Top-Chance

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer tollen Chance für die Kobenzer. Eichberger läuft unbedrängt auf Hörbinger zu, der Goalie hält aber stark. Dann kann er aber doch nichts mehr gegen den Ausgleich tun.Rene Nahrgang schoss für SV Union Kobenz in der 76. Minute das erste Tor. In der Schlussphase beinahe noch das 2:1 für die Gäste, doch Hörbinger pariert den starken Schuss von Feldbaumer. Der Unparteiische zeigte Christian Zachorjansky in der 88. Minute die Ampelkarte, sodass der Gast in der Folge in Unterzahl agierte. Letzten Endes wurde im Aufeinandertreffen von St. Margarethen mit Kobenz kein Sieger ermittelt.

Sicherlich ist das Ergebnis für FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld nicht zufriedenstellend. Aber zumindest verteidigte man den vierten Rang. Die Defensive von FC St. Margarethen/Kn. (18 Gegentreffer) gehört zum Besten, was die Unterliga Nord B zu bieten hat. Nur zweimal gab sich St. Margarethen bisher geschlagen. FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld ist seit drei Spielen unbezwungen.

SV Union Rainers Kobenz/Kn. muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Zu mehr als Platz zwölf reicht die Bilanz von SV Union Kobenz derzeit nicht. Die Offensive von Kobenz strahlte insgesamt zu wenig Gefahr aus, sodass SV Union Rainers Kobenz/Kn. bis jetzt erst 28 Treffer erzielte. Sechs Siege, ein Remis und elf Niederlagen hat SV Union Kobenz momentan auf dem Konto.

Am kommenden Samstag tritt FC St. Margarethen/Kn. bei FC Rohrer Proleb an, während Kobenz einen Tag zuvor TSV Raiffeisen Neumarkt empfängt.

Stimme zum Spiel:

Michael Lippe (Sportlicher Leiter St. Margarethen): "Aufgrund der Temperaturen ein sehr schwieriges Spiel für beide Mannschaften, wobei wir in der ersten Halbzeit die etwas bessere Mannschaft waren. Nach der Pause ein anderes Bild. Am Ende des Tages müssen wir mit dem schmeichelhaften Unentschieden zufrieden sein. Der USV Kobenz hätte sich den Sieg durchaus verdient gehabt."

Aufstellungen:

FC KBG St. Margarethen/Knittelfeld: Matthias Hörbinger - Thomas Bichler, Jakob Reumüller, Mario Freitag, Thomas Kargl - Manuel Herk (K), Markus Prendler, Hubert Bichler, Markus Schmid - Simon Weitenthaler, Florian Wechselberger



Ersatzspieler: Christoph Lenger, Michael Steinberger, Matthias Hopf, Julian Karl Dietmaier, Tobias Bauer, Johannes Hopf



Trainer: Christoph Bergmayer

Kobenz: Marco Hopf - Michael Stock, Julian Holzegger, Matthias Güttl - Markus Feldbaumer, Michael Wolf, Lukas Nothnagel, Daniel Hammer (K), Christian Zachorjansky - Patrick Eichberger, Andreas Toih



Ersatzspieler: Marcel Finder, Florian Kranz, Fabian Gruber, Martin Eichberger, Rene Nahrgang, Tobias Feldbaumer



Trainer: Ljubisa Susic

Unterliga Nord B: FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld – SV Union Rainers Kobenz/Kn, 1:1 (1:0)

76 Rene Nahrgang 1:1

20 Florian Wechselberger 1:0

