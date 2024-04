FC Zeltweg feiert ungefährdeten Sieg beim SV Hinterberg

Details Samstag, 20. April 2024 22:16

FC Zeltweg erreichte einen 4:1-Erfolg bei SV Central Dancing Hinterberg. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Zeltweg wurde der Favoritenrolle gerecht. Der Vergleich im Hinspiel war mit einem 1:1-Unentschieden geendet. Die Zeltweger preschen damit weiter Richtung Meistertitel. Durch die Niederlage von St. Lorenzen in Murau liegt Zeltweg acht Runden vor Schluss acht Punkte voran.

Starker Zeltweger Start

Die Zeltweger sind von Beginn an das bessere Team und sie setzen den Gegner unter Druck. Marcel Gruber brachte SV Hinterberg in der 14. Minute ins Hintertreffen. Mit der Führung im Rücken wollen die Zeltweger nachlegen, was aber vorerst nicht gelingt. Zur Pause hatte FC Zeltweg eine hauchdünne Führung inne.

Später Anschlusstreffer

Im zweiten Durchgang machen die Zeltweger dort weiter, wo man im ersten Durchgang aufgehört hat. Für das 2:0 des Ligaprimus zeichnete Lukas Sekic verantwortlich (53.). Mit dem 3:0 durch Gruber schien die Partie bereits in der 59. Minute mit dem Gast einen sicheren Sieger zu haben. Kurz vor Schluss dürfen dann aber auch die Gastgeber einmal: Hans Peter Krobath beförderte das Leder zum 1:3 von Hinterberg über die Linie (81.). In der Nachspielzeit besserte Gruber seine Torbilanz nochmals auf, als er in der 93. Minute seinen dritten Tagestreffer für Zeltweg erzielte. Ein starker Auftritt ermöglichte FC Zeltweg am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen SV Central Dancing Hinterberg.

Durch diese Niederlage fällt SV Hinterberg in der Tabelle auf Platz sieben zurück. Acht Siege, vier Remis und sieben Niederlagen hat das Heimteam momentan auf dem Konto.

Wer soll Zeltweg noch stoppen? FC Zeltweg verbuchte gegen Hinterberg die nächsten drei Punkte und führt das Feld der Unterliga Nord B weiter an. Mit nur 13 Gegentoren stellt Zeltweg die sicherste Abwehr der Liga. FC Zeltweg weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von 14 Erfolgen, vier Punkteteilungen und einer Niederlage vor. Mit vier Siegen in Folge ist Zeltweg so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Am kommenden Samstag tritt SV Central Dancing Hinterberg bei SV ET KÖNIG Unzmarkt-Frauenburg an, während FC Zeltweg einen Tag zuvor SVU Murau empfängt.

Stimme zum Spiel:

Alexandra Preiss (Sportliche Leiterin Zeltweg): "Das war ein verdienter Sieg für uns. Wir haben den Gegner kurzfristig unnötigerweise nach dem Anschlusstreffer stark gemacht, danach aber den Sieg nach Hause gespielt. So darf es weitergehen."

Aufstellungen:

SV Central Dancing Hinterberg: Ilir Delijaj - Marco Lackmaier (K), Aljosa Krsticevic, Jakob Obenaus - Maximilian Huber, Dominik Pirklbauer, Sebastian Aigner, Oliver Leitner, Philipp Möstl - Stiven Stojcevic, Patrick Feiel



Ersatzspieler: Marcel Rois, Antonio Grgic, Markus Walcher, Daniel Stocker, Leo Imafidon, Hans Peter Krobath



Trainer: Florian Dolinar

Zeltweg: Julian Hasler - Timo Purgstaller, Lukas Daniel Hasler, Nico Fritz, Rene Baumgartner (K) - Christian Krug, Albin Kicaj, Amer Pajic - Christian Hoffelner, Lukas Sekic, Marcel Gruber



Ersatzspieler: Manuel Moser, Niklas Gally, Collins Efe Giegbefumwen, Ardi Kicaj, Manuel Tafeit, Patrik Rados



Trainer: Marco Dorner

Unterliga Nord B: SV Central Dancing Hinterberg – FC Zeltweg, 1:4 (0:1)

93 Marcel Gruber 1:4

81 Hans Peter Krobath 1:3

59 Marcel Gruber 0:3

53 Lukas Sekic 0:2

14 Marcel Gruber 0:1

Details

