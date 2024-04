FC St. Margarethen/Kn. behält gegen FC Proleb die Oberhand

Details Samstag, 20. April 2024 22:44

Durch ein 3:1 holte sich FC Rohrer Proleb in der Partie gegen FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld drei Punkte. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich FC Proleb die Nase vorn. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit gewesen. FC St. Margarethen/Kn. hatte mit 4:1 gesiegt.

Margarethen im Hintertreffen

Für den Führungstreffer von FC Rohrer Proleb zeichnete Kevin-Marcel Peternel verantwortlich (12.). Damit gelingt der perfekte Start für Proleb. Mit dem 1:0 im Rücken wollen die Gastgeber nachlegen, was aber nicht gelingt. Zur Pause hatte der Gastgeber eine hauchdünne Führung inne.

Proleb legt nach

Die zweite Halbzeit beginnt mit einem Blitzstart der Gastgeber: In der 49. Minute erhöhte Fabio Angerer auf 2:0 für FC Proleb. Dann ist aber plötzlich wieder Spannung drin. Manuel Herk verkürzte für St. Margarethen später in der 59. Minute auf 1:2. Die Proleber lassen es aber nicht lange spannend sein. In der 64. Minute brachte Jonas Mandl das Netz für FC Rohrer Proleb zum Zappeln. Die Gäste werfen dann zwar alles nach vorne. Als der Unparteiische die Partie abpfiff, reklamierte FC Proleb aber schließlich einen 3:1-Heimsieg für sich.

Bei FC Rohrer Proleb präsentierte sich die Abwehr angesichts 44 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (48). Auf dem zehnten Platz der Hinserie nahm man von FC Proleb wenig Notiz. Der aktuell erste Rang der Rückrundentabelle sorgt allerdings für Aufsehen. Durch den Erfolg rückte FC Rohrer Proleb auf die fünfte Position der Unterliga Nord B vor. Die letzten Resultate von FC Proleb konnten sich sehen lassen – zwölf Punkte aus fünf Partien.

Trotz der Niederlage fiel FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz vier. Nur dreimal gaben sich die Gäste bisher geschlagen. Die letzten Auftritte waren mager, sodass FC St. Margarethen/Kn. nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

Nächster Prüfstein für FC Rohrer Proleb ist TSV Raiffeisen Neumarkt (Samstag, 15:00 Uhr). St. Margarethen misst sich am selben Tag mit TUS Coconut Spielberg (17:00 Uhr).

Stimme zum Spiel:

Michael Lippe (Sportlicher Leiter St. Margarethen): "Es war das erwartet schwere Spiel gegen einen im Frühjahr sehr starken Gegner. Die drei Tore haben wir uns leider selbst zuzuschreiben, der FC Proleb nutzte unsere Fehler eiskalt aus. Wir sind die gesamte Zeit nicht wirklich in das Spiel gekommen.

Zur Zeit spielen wir ohne Selbstvertrauen, durch die Niederlage geht es heuer nur mehr um die goldene Ananas. Die restlichen Spiele können wir eigentlich befreit aufspielen und die Mannschaft kann zeigen, was eigentlich in ihr steckt."

Aufstellungen:

Proleb: Wolfgang Kirl - Paul Steiner, Philip Vielhaber (K), Emir Mujanovic, Kevin Wagner - Markus Schinninger, Kevin-Marcel Peternel, Marcel Doppelreiter, Stefan Pusterhofer - Jonas Mandl, Luca Koraus



Ersatzspieler: Luca Sebastian Liebmann, Robin Obersek, Sahsudin Smajlovic, Florian Lukas Steiner, Bastian-Nick Peternel, Fabio Angerer



Trainer: Michael Rosenbichler

FC KBG St. Margarethen/Knittelfeld: Christoph Lenger - Manuel Herk (K), Thomas Bichler, Mario Freitag, Thomas Kargl - Markus Prendler, Michael Steinberger, Hubert Bichler, Markus Schmid - Florian Wechselberger, Johannes Hopf



Ersatzspieler: Matthias Hopf, Simon Weitenthaler, Tobias Bauer



Trainer: Mag. (FH) Christoph Bergmayer

Unterliga Nord B: FC Rohrer Proleb – FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld, 3:1 (1:0)

64 Jonas Mandl 3:1

59 Manuel Herk 2:1

49 Fabio Angerer 2:0

12 Kevin-Marcel Peternel 1:0

