Rettungseinsatz bei FC St. Margarethen/Kn. vs. TUS Spielberg

Für TUS Spielberg gab es in der Partie gegen FC St. Margarethen/Kn, an deren Ende eine 1:3-Niederlage stand, nichts zu holen. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. St. Margarethen löste die Pflichtaufgabe mit Bravour. Das Hinspiel hatte Spielberg mit 1:0 knapp für sich entschieden.

Guter Start der Heimischen

Die Gastgeber finden gleich gut ins Spiel. Hubert Bichler brachte den Tabellenletzten in der 16. Minute ins Hintertreffen. Michael Steinberger erhöhte den Vorsprung von FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld nach 20 Minuten auf 2:0. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Die Hintermannschaft von TUS Coconut Spielberg ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen.

Rettungseinsatz nach Zweikampf

Mit dem 3:0 durch Bichler schien die Partie bereits in der 52. Minute mit FC St. Margarethen/Kn. einen sicheren Sieger zu haben, ehe der Fußball zur Nebensache wurde. Florian Enzinger krachte nach einem Zweikampf unglücklich mit dem Kopf am Boden auf. Er war bewusstlos und musste sofort mit der Rettung ins Spital gebracht werden. Nach dieser Unterbrechung reißt den Margarethenern der Faden und Danijel Stanarevic beförderte das Leder zum 1:3 von TUS Spielberg über die Linie (72.). An der Punkteverteilung ändert das aber nichts mehr. Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen gewann St. Margarethen gegen Spielberg.

Der Erfolg brachte eine tabellarische Verbesserung mit sich. FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld liegt nun auf Platz drei. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden des Heimteams ist die funktionierende Defensive, die erst 22 Gegentreffer hinnehmen musste. Nur dreimal gab sich FC St. Margarethen/Kn. bisher geschlagen.

Ligaweit fängt kein Team mehr Gegentreffer als TUS Coconut Spielberg. Man kassierte bereits 141 Tore gegen sich. In der Defensivabteilung von TUS Spielberg knirscht es gewaltig, weshalb man weiter im Schlamassel steckt. Im Angriff von Spielberg herrscht Flaute. Erst 17-mal brachte TUS Coconut Spielberg den Ball im gegnerischen Tor unter.

Mit 37 Punkten auf der Habenseite herrscht bei St. Margarethen eitel Sonnenschein. Hingegen ist bei TUS Spielberg nach 13 Spielen ohne Sieg der Wurm drin.

Am kommenden Samstag tritt FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld bei SV Central Dancing Hinterberg an, während Spielberg einen Tag später TSV Raiffeisen Neumarkt empfängt.

Stimme zum Spiel:

Michael Lippe (Sportlicher Leiter St. Margarethen): "Unterm Strich zählen die drei Punkte, spielerisch ist zur Zeit etwas Sand im Getriebe. Zu kompliziert, zu wenig Tempo im Spiel nach vorne. Nach dem unglücklichen Zwischenfall in der 60. Minute mit unserem Enzinger Florian, wo dieser kurz das Bewusstsein verlor und mit der Rettung ins LKH transportiert werden musste, war der Faden dann verständlicherweise komplett gerissen. Zum Glück geht es Flo schon wieder einigermaßen recht gut. Jetzt freuen wir uns auf den 1. Mai um 14 Uhr, wo das Cup-Halbfinale gegen den Deutschlandsberger SC ansteht. Wir hoffen natürlich auf sehr viele Zuschauer, die uns unterstützen und vielleicht gelingt uns eine Megasensation."

Unterliga Nord B: FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld – TUS Coconut Spielberg, 3:1 (2:0)

72 Danijel Stanarevic 3:1

52 Hubert Bichler 3:0

20 Michael Steinberger 2:0

16 Hubert Bichler 1:0

