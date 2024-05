TSV Neumarkt deklassiert SV Hinterberg

Details Sonntag, 12. Mai 2024 07:32

In der 22. Runde der Unterliga Nord B bot das Spiel zwischen TSV Neumarkt und SV Hinterberg eine eindrucksvolle Vorstellung, die mit einem 6:1 für das Heimteam endete. Von Anfang bis Ende dominierten die Neumarkter das Spiel und lieferten eine Tore-Show, die das Publikum begeisterte.

Erste Halbzeit: Dynamischer Beginn und dominante Neumarkter

Das Spiel begann mit einem "Blitzstart" von Neumarkt, die bereits in der 21. Minute durch Benjamin Pressnitz mit 1:0 in Führung gingen. Trotz des frühen Rückstands fand Hinterberg kurzzeitig zurück ins Spiel und erzielte in der 31. Minute durch Marco Lackmaier den Ausgleich. Das Spiel schien ausgeglichen zu sein, doch Neumarkt zeigte sich unbeeindruckt und legte schnell nach. In der 42. Minute brachte Dominik Gittersberger sein Team wieder in Führung. Nur drei Minuten später, in der 45. Minute, baute Thomas Huber die Führung nach einem präzisen Freistoß von Meier weiter aus. Mit einem Stand von 3:1 ging es in die Halbzeitpause.

Zweite Halbzeit: Neumarkt setzt seinen Lauf fort

Ohne nachzulassen, startete Neumarkt energisch in die zweite Halbzeit. Raphael Höritzer erhöhte in der 49. Minute auf 4:1, nachdem er sich geschickt durch die Verteidigung von Hinterberg gespielt hatte. Die Gastmannschaft versuchte zu kontern und traf die Stange, doch Neumarkt blieb die dominierende Kraft. Daniel Meier ließ in der 62. Minute das Netz für das 5:1 zappeln, nachdem er von seinen Mitspielern gut in Szene gesetzt wurde. Der Schlusspunkt wurde von Benjamin Pressnitz in der 76. Minute gesetzt, der nach einer herrlichen Vorlage von Huber Thomas seinen zweiten Treffer erzielte und das Spiel auf 6:1 brachte.

Die letzten Minuten des Spiels zeigten ein deutlich überlegenes Neumarkt, das den Sieg sicher nach Hause brachte. Trotz einiger Wechsel beider Teams in der zweiten Halbzeit blieb das Ergebnis unangetastet. Die Mannschaft von Neumarkt zeigte eine beeindruckende Leistung, die ihnen einen hochverdienten Sieg in dieser Runde einbrachte.

Das Spiel endete mit einem klaren und verdienten 6:1 für TSV Neumarkt, welches ihre Überlegenheit in dieser Partie deutlich unterstrich. Es war eine Demonstration von Effizienz und Spielstärke, die die Fans von Neumarkt sicherlich noch lange in Erinnerung behalten werden.

Stimme zum Spiel

Georg Harding (Trainer Neumarkt): "Der Sieg geht auch in der Höhe absolut in Ordnung. Unsere beste Leistung heuer im Frühjahr. Wir waren von Anfang an agressiv und immer gefährlich. Trotzdem ein großes Kompliment an Hinterberg, die aller Ausfälle sehr guten Fußball geboten haben."

Aufstellungen:

TSV Raiffeisen Neumarkt: Heiko Höritzer - Benjamin Maier, Lukas Steinbrugger, Dominik Gittersberger, Rene Stummer - Daniel Meier (K), Thomas Huber, Felix Ferner, Zalan Adam Miko - Raphael Höritzer, Benjamin Pressnitz



Ersatzspieler: Stephan Andreas Paulitsch, David Macheiner, Xaver Kaiser, Drazen Bradaric, Paul Ferner, Andreas Reiter



Trainer: Georg Harding

SV Central Dancing Hinterberg: Marian Mock - Marco Lackmaier (K), Aljosa Krsticevic, Sebastian Aigner, Jakob Obenaus - Manuel Roth, Maximilian Huber, Dominik Pirklbauer, Alexander Möstl - Stiven Stojcevic, Oliver Leitner



Ersatzspieler: Raphael Gmeiner, Antonio Grgic, Daniel Stocker, Hans Peter Krobath, Philipp Möstl



Trainer: Florian Dolinar

Unterliga Nord B: Neumarkt : Hinterberg - 6:1 (3:1)

76 Benjamin Pressnitz 6:1

62 Daniel Meier 5:1

49 Raphael Höritzer 4:1

45 Thomas Huber 3:1

42 Dominik Gittersberger 2:1

31 Marco Lackmaier 1:1

21 Benjamin Pressnitz 1:0

