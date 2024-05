SV St. Lorenzen/Kn. dominiert gegen SV Union Kobenz

Details Sonntag, 12. Mai 2024 08:40

Im spannenden Duell der Unterliga Nord B standen sich SV St. Lorenzen/Kn. und SV Union Kobenz gegenüber. Das Spiel im Birkenstadion endete mit einem klaren 4:1 Sieg für die Hausherren von SV St. Lorenzen/Kn., die damit ihre Überlegenheit unterstrichen. Bereits zur Halbzeit führten die Gastgeber komfortabel mit 2:0 und auch nach der Pause ließen sie nicht locker.

Frühe Führung und kontinuierlicher Druck

Das Spiel begann furios mit einem frühen Tor für SV St. Lorenzen/Kn. in der sechsten Minute. Niklas Blauensteiner brachte sein Team mit einem präzisen Schuss ins lange Eck in Führung, nachdem er von einem rutschenden Claudio Früstük bedient wurde. Der frühe Rückstand setzte SV Union Kobenz sofort unter Druck, die in den Anfangsminuten kaum Präsenz im Spiel zeigten. SV St. Lorenzen/Kn. blieb weiter am Drücker und erhöhte in der 32. Minute durch Alexander Holzer, der einen Eckball von Claudio Früstük per Kopf verwertete, auf 2:0.

Trotz des Rückstandes kam SV Union Kobenz nach der Pause motiviert zurück und erzielte in der 50. Minute durch Patrick Eichberger den Anschlusstreffer zum 2:1. Dies gab den Gästen kurzzeitig Hoffnung, doch SV St. Lorenzen/Kn. behielt die Kontrolle über das Spiel.

Souveräne Zweite Halbzeit sichert den Sieg

Nach dem Anschlusstreffer drängten die Hausherren auf die Entscheidung. In der 61. Minute erzielte Alexander Holzer sein zweites Tor und stellte den alten Abstand wieder her, indem er sich im Strafraum durchsetzte und den Ball gekonnt im Tor unterbrachte. Das 3:1 gab SV St. Lorenzen/Kn. zusätzliche Sicherheit und sie spielten die Partie routiniert zu Ende.

In der Schlussphase des Spiels, genau in der 90. Minute, setzte Manuel Faschingbauer den Schlusspunkt mit einem präzisen Schuss ins lange Eck, nachdem er eine starke Kombination aus der eigenen Hälfte verwertete. Mit diesem Tor zum 4:1 war der Endstand besiegelt, und SV St. Lorenzen/Kn. bestätigte ihre dominante Leistung über die gesamten 92 Minuten. Die Gastgeber zeigten sich überlegen in der Ballkontrolle und effektiv in der Chancenverwertung, während Kobenz trotz kurzem Aufbäumen, vor allem nach der Halbzeitpause, letztlich klar unterlegen war.

Der klare Sieg für SV St. Lorenzen/Kn. im Birkenstadion zeigt ihre Ambitionen und Stärke in der Liga, während SV Union Kobenz nach diesem Spiel auf Wiedergutmachung in den kommenden Begegnungen hoffen muss.

Unterliga Nord B: St. Lorenzen : Kobenz - 4:1 (2:0)

95 Manuel Faschingbauer 4:1

61 Alexander Holzer 3:1

50 Patrick Eichberger 2:1

32 Alexander Holzer 2:0

6 Niklas Blauensteiner 1:0

