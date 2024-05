Intensives Derby zwischen Atus Niklasdorf gegen FC Proleb

Details Sonntag, 12. Mai 2024 21:43

In einem hart umkämpften Derby der Unterliga Nord B trafen Atus Raika Niklasdorf und FC Rohrer Proleb aufeinander. Die erwartungsvolle Atmosphäre im Fichtenstadion konnte jedoch nicht von einem Sieger gekrönt werden, da beide Teams es verpassten, den Ball im Netz unterzubringen. Trotz vieler Bemühungen endete das Match nach einer zusätzlichen Nachspielzeit von fünf Minuten mit einem 0:0 Unentschieden.

Ein Spiel auf Augenhöhe

Das Spiel begann mit hoher Intensität, wobei Atus Niklasdorf von Beginn an leichte Vorteile erkennen ließ. Bereits in der 16. Minute zeigte sich Niklasdorf überlegen, konnte jedoch aus den wenigen Torchancen kein Kapital schlagen. FC Proleb hielt dagegen, fand aber ebenfalls nicht den Weg zum Torerfolg, was das Match über weite Strecken ausgeglichen gestaltete. In der 29. Minute zeigten sich beide Teams zwar ehrgeizig, jedoch mangelte es an spielentscheidenden Aktionen, und das Spiel plätscherte vor sich hin.

Die erste Hälfte neigte sich dem Ende zu, als in der 42. Minute eine umstrittene Situation im Strafraum für Aufregung sorgte. Ein möglicher Elfmeter für Proleb wurde vom Schiedsrichter nicht gegeben, was die Gemüter aufheizte. Trotz der hitzigen Momente blieb es beim 0:0 zur Halbzeitpause.

Zweite Halbzeit ohne Entscheidung

Die zweite Halbzeit begann mit mehreren Wechseln auf beiden Seiten, um frische Impulse zu setzen. Bei Atus Niklasdorf kamen in der 56. Minute Lukas Kraschitzer und Marco Pigneter für Gutmann Flo und Adhurim Veseli ins Spiel. Kurz darauf reagierte auch FC Proleb mit einem Wechsel, indem Marcel Doppelreiter ausgewechselt wurde. Trotz der personellen Veränderungen blieben klare Torchancen Mangelware.

In der 72. Minute wurden die Zuschauer durch eine Pyrotechnikshow der Niklasdorf-Fans unterhalten, die das sportliche Geschehen auf dem Platz jedoch nicht beeinflussen konnte. Weiterhin dominierten Alibiläufe und wenig zielstrebige Versuche das Spielgeschehen. Die Spannung hielt bis zum Schluss an, als in der 90. Minute ein Eckball von FC Proleb die letzte große Chance darstellte. Doch auch diese Situation führte nicht zum erhofften Tor.

Nach einer insgesamt fünfminütigen Nachspielzeit pfiff der Schiedsrichter die Partie ab. Das Derby endete, wie es begonnen hatte, ohne Tore. Beide Teams mussten sich mit einem Punkt zufriedengeben, auch wenn sie auf den Sieg gehofft hatten. Das Unentschieden spiegelt die Ausgeglichenheit des Spiels wider, in dem beide Mannschaften hart gekämpft, aber letztlich die Präzision im Abschluss vermisst haben.

Aufstellungen:

ATUS Raika Niklasdorf: Stefan Schwaiger - Christopher Springhetti, Matthias Mock (K), Moritz Suta, Stefan Scherer - Ryan Hernaus, Adhurim Veseli, Philipp Rudolph, Benjamin Ponsold, Kevin Briza, Florian Gutmann -



Ersatzspieler: Gerd Herwig Hofmann, Luca Streitmayer, Lukas Fellegger, Marco Pigneter, Dave Ramskogler, Lukas Kraschitzer



Trainer: Franz Wolfgruber

Proleb: Wolfgang Kirl - Paul Steiner, Philip Vielhaber (K), Emir Mujanovic, Kevin Wagner - Markus Schinninger, Kevin-Marcel Peternel, Marcel Doppelreiter, Luca Koraus, Bernd Gaugl - Jonas Mandl



Ersatzspieler: Luca Sebastian Liebmann, Sahsudin Smajlovic, Florian Lukas Steiner, Stefan Pusterhofer, Bastian-Nick Peternel, Fabio Angerer



Trainer: Michael Rosenbichler

