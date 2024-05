Effektives Unzmarkt-Frauenburg schlägt FC St. Margarethen/Kn.

Details Montag, 13. Mai 2024 21:52

In einer beeindruckenden Vorstellung sicherte sich Unzmarkt-Frauenburg einen klaren 3:0-Erfolg gegen FC St. Margarethen/Kn. in der 22. Runde der Unterliga Nord B. Die Gäste zeigten von Anfang an ihre Überlegenheit und erarbeiteten sich einen verdienten Sieg mit Toren von Manuel Steiner, Stefan Dankowycz und Dominik Miedl. Die Heimmannschaft konnte trotz einiger Versuche das Blatt nicht wenden und musste sich der Effizienz der Unzmarkter beugen.

Erste Halbzeit: Unzmarkt-Frauenburg legt vor

Das Spiel begann mit einem schnellen Tempo, als Unzmarkt-Frauenburg bereits in der 5. Minute die erste Ecke des Spiels erzwang. Die Gäste zeigten früh ihre Angriffslust, und nach einem ersten Schuss auf das Tor von St. Margarethen/Kn. in der 9. Minute, welcher vom Heimtorwart sicher gehalten wurde, blieb die Spannung hoch. Während St. Margarethen/Kn. sich bemühte, in das Spiel zu finden, und in der 12. Minute einen gefährlichen Schuss abgab, den Wieland von Unzmarkt-Frauenburg klären konnte, konnten sie den Druck nicht in Zählbares umwandeln. In der 32. Minute war es dann Manuel Steiner, der mit einem präzisen Kopfball nach einem Eckstoß das 0:1 für die Gäste erzielte.

Nur acht Minuten später, in der 40. Minute, konnte Stefan Dankowycz nach einer Einzelleistung den Ball durch die Beine des Torwarts zum 0:2 einschieben. Die erste Halbzeit endete ohne Nachspielzeit, und die Gäste gingen mit einem komfortablen Vorsprung in die Pause.

Zweite Halbzeit: Dominik Miedl besiegelt den Sieg

Unzmarkt-Frauenburg startete auch in die zweite Hälfte mit dem gleichen Elan. Trotz vereinzelter Chancen durch St. Margarethen/Kn., unter anderem ein schöner Freistoß in der 81. Minute, der jedoch von Wieland pariert wurde, konnten die Heimischen den Abwehrriegel der Gäste nicht durchbrechen. Die Gäste ihrerseits ließen nicht locker und erhöhten in der 65. Minute durch Dominik Miedl auf 0:3. Miedl, der schon in der ersten Halbzeit gefährlich vor dem Tor auftauchte, verwandelte eine Chance gekonnt und ließ dem Torwart keine Chance.

In den Schlussminuten des Spiels versuchte St. Margarethen/Kn. verzweifelt, zumindest den Ehrentreffer zu erzielen, aber die Defensive von Unzmarkt-Frauenburg stand sicher. Trotz einer letzten Großchance in der 90. Minute, bei der der Torwart der Heimmannschaft auf der Linie rettete, blieb es beim 0:3. Nach einer fünfminütigen Nachspielzeit pfiff der Schiedsrichter das Spiel ab, und die Gäste konnten einen wohlverdienten Sieg feiern.

Stimme zum Spiel:

Michael Lippe (Sportlicher Leiter St. Margarethen): "Wir waren eigentlich von Anfang an sehr gut im Spiel, hatten auch sehr gute Chancen um mindestens 2:0 zu führen. Danach kam Unzmarkt auch zu Chancen und verwerteten zwei davon eiskalt. In der zweiten Halbzeit spielte Unzmarkt das trocken nach Hause. Leider haben wir zur Zeit zu viele Ausfälle um in so einem Spiel nochmal zurückzukommen."

Unterliga Nord B: St. Margarethen : Unzmarkt/Fr. - 0:3 (0:2)

65 Dominic Miedl 0:3

40 Stefan Dankowycz 0:2

32 Manuel Steiner 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.