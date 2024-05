Echter Krimi: FC St. Margarethen/Kn. bezwingt FC Zeltweg

Details Montag, 20. Mai 2024 09:00

Ein dramatisches Fußballspiel erlebten die Zuschauer beim Aufeinandertreffen des FC St. Margarethen/Kn. und des FC Zeltweg in der 23. Runde der Unterliga Nord B. In einem Spiel, das Spannung bis zur letzten Minute bot, sicherte sich der FC St. Margarethen/Kn. mit einem späten Tor von Manuel Herk einen knappen 3:2-Sieg gegen ihre Rivalen aus Zeltweg. Beide Teams lieferten sich einen offenen Schlagabtausch, der erst in der Nachspielzeit entschieden wurde.

Frühe Führung und rasche Antwort

Die Partie begann mit einem Paukenschlag, als der FC Zeltweg schon in der 6. Minute durch Lukas Sekic in Führung ging. Die Gäste nutzten ihre erste Chance des Spiels effektiv, und Sekic konnte nach einer gut getimten Flanke das 0:1 erzielen. Doch die Antwort des FC St. Margarethen/Kn. ließ nicht lange auf sich warten. Hubert Bichler, der Stürmer des Heimteams, zeigte seine Klasse, indem er bereits in der 18. Minute den Ausgleich herstellte. Sein präziser Schuss ließ dem Torwart der Gäste keine Chance und sorgte für das 1:1.

Die Zuschauer hatten kaum Zeit, durchzuatmen, als der FC Zeltweg erneut in Führung ging. In der 22. Minute schlug Christian Hoffelner zu und brachte sein Team mit einem wunderschönen Fernschuss erneut in Front. Doch erneut konnte FC St. Margarethen/Kn. kontern. Hubert Bichler bewies wiederum seine Torinstinkte und erzielte in der 29. Minute seinen zweiten Treffer des Abends, der das Spiel zum 2:2 ausglich.

Entscheidung in der Nachspielzeit

Die zweite Halbzeit blieb ebenso intensiv, jedoch ohne weitere Tore bis in die letzten Minuten. Beide Mannschaften suchten nach der Chance, das Spiel zu entscheiden, und die Spannung stieg kontinuierlich an. Als das Spiel bereits auf das Ende zuging und ein Unentschieden in der Luft lag, trat Manuel Herk für FC St. Margarethen/Kn. in Erscheinung. In der 90. Minute, als die reguläre Spielzeit fast abgelaufen war, gelang ihm das entscheidende Tor. Nach einer gut ausgeführten Ecke konnte Herk den Ball im Netz unterbringen und das 3:2 erzielen.

Die letzten Minuten waren geprägt von Versuchen des FC Zeltweg, das Spiel doch noch zu drehen, doch die Verteidigung des FC St. Margarethen/Kn. stand sicher. Mit dem Schlusspfiff in der 94. Minute wurde der knappe Sieg der Heimmannschaft besiegelt, und die Freude über den wichtigen Sieg in dieser Ligaphase war groß.

Stimmen zum Spiel:

Alexandra Preiss (Sportliche Leiterin Zeltweg): "Guter Beginn mit zweimaliger Führung. Spiel wendet sich nach fragwürdiger Abseitsentscheidung. Aufgrund der schlechten Chancenverwertung von uns haben wir das Spiel in der letzten Minute verloren."

Michael Lippe (Sportlicher Leiter St. Margarethen): "In der ersten Halbzeit boten beide Mannschaften einen sehr guten Fußball nach vorne. Viele Spielzüge, viele Chancen, folgerichtig das Ergebnis von 2:2. Nach dem Seitenwechsel beschränkte sich der FC Zeltweg mehr auf die Defensive. Man hat gemerkt, dass unsere Mannschaft, angetrieben vom wieder fitten Kapitän Weber Lukas, diesen Sieg unbedingt einfahren wollte. Der Siegestreffer in der Nachspielzeit war mehr als hochverdient. Nach der besten Leistung im Frühjahr wollen wir jetzt die restlichen Spiele ebenfalls erfolgreich bestreiten."

Aufstellungen:

FC KBG St. Margarethen/Knittelfeld: Christoph Lenger - Manuel Herk, Thomas Bichler, Mario Freitag, Thomas Kargl - Lukas Weber (K), Michael Steinberger, Maximilian Kammersberger, Hubert Bichler - Florian Wechselberger, Johannes Hopf



Ersatzspieler: Johannes Berghofer, Bastian Strohhäusl, Tobias Bauer, Marco Wolfsberger, Simon Weitenthaler, Matthias Hopf



Trainer: Christoph Bergmayer

Zeltweg: Julian Hasler - Patrik Rados, Lukas Daniel Hasler, Nico Fritz, Rene Baumgartner (K) - Christian Krug, Albin Kicaj, Amer Pajic - Christian Hoffelner, Lukas Sekic, Marcel Gruber



Ersatzspieler: Manuel Moser, Niklas Gally, Antonio Sekic, Ardi Kicaj, Manuel Tafeit, Emrah Tahirovic



Trainer: Marco Dorner

Unterliga Nord B: St. Margarethen : Zeltweg - 3:2 (2:2)

92 Manuel Herk 3:2

29 Hubert Bichler 2:2

22 Christian Hoffelner 1:2

18 Hubert Bichler 1:1

6 Lukas Sekic 0:1

