Tor in Minute 95 bringt SV Hinterberg drei Punkte gegen SV Oberwölz

Im hart umkämpften Spiel der 23. Runde der Unterliga Nord B (STMK) gelang dem SV Central Dancing Hinterberg ein dramatischer 1:0-Sieg gegen den SV Swietelsky-Raiffeisenbank-Rauter Fertigteilbau Oberwölz. Der entscheidende Moment kam in der allerletzten Spielminute, als Patrick Feiel das einzige Tor des Abends erzielte und damit seinem Team wichtige drei Punkte sicherte.

Ein Spiel auf Augenhöhe

Das Match begann unter schwierigen Wetterbedingungen mit strömendem Regen. Beide Teams starteten dementsprechend vorsichtig, und es dauerte einige Zeit, bis die erste nennenswerte Chance des Spiels durch SV Hinterberg in der 10. Minute entstand, die jedoch von Markus Kainer, dem Torwart von Oberwölz, zunichte gemacht wurde. Die Teams waren sichtlich bemüht, den Ball in den eigenen Reihen zu halten, was zu einem ausgeglichenen Spiel ohne klare Dominanz führte.

Während des gesamten Spiels zeigte Oberwölz eine solide Defensive, insbesondere Lukas Reiter, der immer wieder im Mittelfeld auffiel und wichtige Akzente setzte. Trotz guter organisatorischer Arbeit beider Seiten blieben Torchancen Mangelware. Die größte Chance für Hinterberg vor der Halbzeit entstand nach einer Ecke in der 39. Minute, als Martin Geißler den Ball auf der Linie klärte und so den Führungstreffer verhinderte.

Spannende Schlussphase mit glücklichem Ende für Hinterberg

Nach der Pause intensivierte sich das Spielgeschehen. Beide Teams suchten nun verstärkt den Weg nach vorne, um den Führungstreffer zu erzielen. In der 49. Minute hatte Michael Kogler von Oberwölz eine große Chance, aber sein Schuss aus 35 Metern bereitete dem Torhüter von Hinterberg Probleme, der jedoch reaktionsschnell parierte. Hinterberg antwortete mit mehreren Angriffen, die jedoch durch die gut organisierte Defensive von Oberwölz neutralisiert wurden.

Das Spiel schien auf ein torloses Unentschieden hinauszulaufen, doch in der 90. Minute kam die entscheidende Wende. Nach einer zusätzlichen Nachspielzeit von fünf Minuten gelang Patrick Feiel der erlösende Treffer für Hinterberg. Dieses späte Tor brachte nicht nur die Fans zum Jubeln, sondern sicherte auch wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.

Stimme zum Spiel:

Florian Dolinar (Trainer Hinterberg): "Wir sind mit den drei Punkten natürlich sehr zufrieden. Wir wussten, dass es eine enge Partie wird. In Anbetracht des Zeitpunktes war es ein glücklicher Sieg, die Mannschaft hat sich die drei Punkte aber erkämpft. Wir nehmen die drei Punkte natürlich gerne mit und der Fokus liegt schon wieder auf dem nächsten Spiel."

Aufstellungen:

SV Central Dancing Hinterberg: Florian Aigner - Marco Lackmaier (K), Aljosa Krsticevic, Sebastian Aigner, Jakob Obenaus - Manuel Roth, Stiven Stojcevic, Maximilian Huber, Oliver Leitner, Philipp Möstl - Dominik Pirklbauer



Ersatzspieler: Michael Brandner, Raphael Gmeiner, Fabio Briza, Daniel Stocker, Alexander Möstl, Patrick Feiel



Trainer: Florian Dolinar

Oberwölz: Markus Kainer, Michael Kogler, Lukas Reiter, Thomas Rößler (K), Manfred Merl, Martin Geissler, Johannes Geißler, Stefan Brunner, Felix Mayerdorfer, Manuel Schlojer, Daniel Miedl-Rissner



Ersatzspieler: Thomas Hubert Berger, Florian Napetschnig, Alexander Georg Mosier, Jannik Leitner, Andreas Geißler, Luca Sackl



Trainer: Robert Eichmann

Unterliga Nord B: Hinterberg : Oberwölz - 1:0 (0:0)

95 Patrick Feiel 1:0

