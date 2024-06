Titelrennen plötzlich wieder offen: FC Zeltweg kommt bei TSV Neumarkt nicht über Remis hinaus

Details Sonntag, 02. Juni 2024 10:03

Ein gerechtes 3:3-Unentschieden gab es im spannenden Duell zwischen der TSV Neumarkt und dem FC Zeltweg. Die Partie in der Unterliga Nord B bot den Zuschauern einen intensiven Schlagabtausch, bei dem beide Mannschaften ihre Stärken ausspielten. Die Gastgeber starteten stark und gingen früh in Führung, doch Zeltweg zeigte Kampfgeist und schaffte den Ausgleich. Am Ende konnten beide Teams jeweils einen Punkt für sich verbuchen. Das Titelrennen ist damit wieder völlig offen - drei Runden vor Schluss liegt Zeltweg zwei Punkte vor Verfolger St. Lorenzen, das ihr Spiel mit 2:0 gewinnen konnte.

Frühe Führung für Neumarkt

Die Begegnung begann unter leichtem Regen, doch das Wetter konnte der Spannung keinen Abbruch tun. Schon in der neunten Minute gab es zwei hochkarätige Neumarkter Chancen durch Daniel Meier und Thomas Huber, die jedoch an der Querlatte scheiterten. Die Gastgeber machten das Spiel und setzten den FC Zeltweg unter Druck.

In der 20. Minute war es dann so weit: Felix Ferner brachte den TSV Neumarkt mit einem präzisen Schuss mit 1:0 in Führung. Die Gäste hatten es schwer, ins Spiel zu finden und konnten sich nur selten aus der Umklammerung befreien. Ein Weitschuss von Stumer verfehlte nur knapp das Tor.

Bis zur Halbzeitpause hielt der TSV Neumarkt den Druck aufrecht und ließ Zeltweg kaum Raum zur Entfaltung. Die erste echte Chance der Gäste kam erst in der 41. Minute, doch der Stanglpass von Lukas Sekic fand keinen Abnehmer. So ging es mit einem 1:0 in die Kabinen.

Zeltweg kämpft sich zurück, Neumarkt gleicht aus

Bereits in der 56. Minute erhöhte Benjamin Pressnitz nach einer sehenswerten Kombination auf 2:0 für den TSV Neumarkt. Doch Zeltweg steckte nicht auf und fand nun besser ins Spiel. Lukas Sekic war der Mann der Stunde für die Gäste. Innerhalb von nur fünf Minuten erzielte er zwei Tore (58. und 61. Minute) und brachte Zeltweg zurück ins Spiel.

Das Spiel war nun völlig offen, und die Führung schien auf beiden Seiten möglich. In der 68. Minute war es dann Manuel Tafeit, der den FC Zeltweg erstmals in Führung brachte. Doch der TSV Neumarkt gab sich nicht geschlagen. In der 76. Minute gelang Drazen Bradaric per Kopf der Ausgleich zum 3:3, nachdem er sich geschickt durchgesetzt hatte.

Die Schlussminuten boten noch einmal Hochspannung. Benji Pressnitz hatte in der 90. Minute die Chance zum Siegtreffer, doch Zeltwegs Torwart Hasler parierte glänzend. Auch Pichler Raphael hatte kurz vor Schluss noch eine Möglichkeit, doch der Ball wollte nicht ins Netz.

Nach 94 Minuten pfiff der Schiedsrichter die Partie ab, und beide Mannschaften konnten sich über einen verdienten Punkt freuen. Ein packender Fußballnachmittag mit zwei stark aufspielenden Teams fand damit seinen gerechten Abschluss.

Stimmen zum Spiel:

Alexandra Preiss (Sportliche Leiterin Zeltweg): "Das war ein super cooles Spiel und eine rassige Partie. Wir haben ein 0:2 aufgeholt und dann 3:2 geführt. Natürlich hätten wir gerne die drei Punkte mitgenommen, aber das Remis ist am Ende das gerechte Ergebnis. Die Meisterschaftsentscheidung ist damit vertagt."

Georg Harding (Trainer Neumarkt): "Wir haben gegen eine sehr sehr gute Zeltweger Mannschaft ein verdientes 3:3 geholt. Es war auf schwerem Untergrund ein super super Spiel!"

Aufstellungen:

TSV Raiffeisen Neumarkt: Elias Auer - Benjamin Maier, Dominik Gittersberger, Rene Stummer, Xaver Kaiser, Drazen Bradaric - Daniel Meier (K), Thomas Huber, Felix Ferner, Andreas Reiter - Benjamin Pressnitz

Ersatzspieler: Stephan Andreas Paulitsch, Lukas Steinbrugger, David Macheiner, Paul Ferner, Raphael Pichler

Trainer: Georg Harding

Zeltweg: Julian Hasler - Patrik Rados, Lukas Daniel Hasler, Nico Fritz, Rene Baumgartner (K) - Christian Krug, Albin Kicaj, Amer Pajic - Lukas Sekic, Marcel Gruber, Manuel Tafeit

Ersatzspieler: Manuel Moser, Christian Hoffelner, Niklas Gally, Collins Efe Giegbefumwen, Ardi Kicaj, Emrah Tahirovic

Trainer: Marco Dorner

Unterliga Nord B: Neumarkt : Zeltweg - 3:3 (1:0)

76 Drazen Bradaric 3:3

68 Manuel Tafeit 2:3

61 Lukas Sekic 2:2

58 Lukas Sekic 2:1

56 Benjamin Pressnitz 2:0

20 Felix Ferner 1:0

