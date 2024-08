TSV Neumarkt feiert klaren Sieg über Atus Niklasdorf

Details Montag, 12. August 2024 13:09

Der TSV Neumarkt startete erfolgreich in die neue Saison der Unterliga Nord B und konnte Atus Niklasdorf mit einem überzeugenden 3:0 bezwingen. Vor heimischer Kulisse in der Fernwärme-Arena zeigte das Team aus Neumarkt von Beginn an, dass heuer wohl mit ihnen zu rechnen ist. Es gab auch verdient drei Punkte.

Starker Beginn für TSV Neumarkt

Bereits in der 12. Minute gelang Benjamin Pressnitz der Führungstreffer für die Heimischen, als er einen präzisen Schuss im Tor der Gäste unterbringen konnte. Die Gastgeber hatten die Partie gut im Griff und drängten auf das nächste Tor.

In der 19. Minute hatte Hota eine Riesenchance, verfehlte das Tor jedoch knapp. Die Dominanz des TSV Neumarkt setzte sich fort, und in der 27. Minute wurde Benjamin Pressnitz im Strafraum gefoult, was zu einem Elfmeter führte. Pressnitz trat selbst an und verwandelte sicher zum 2:0. Nur eine Minute später gab es erneut eine vielversprechende Aktion von Pressnitz, doch der Torwart der Gäste konnte seinen Schuss diesmal halten.

Atus Niklasdorf versuchte sich zwar zu wehren, doch ihre erste nennenswerte Chance kam erst in der 42. Minute, als ein Kopfball übers Tor ging.

Endgültige Entscheidung in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause setzte der TSV Neumarkt seine offensive Ausrichtung fort. Atus Niklasdorf hatte in der 55. Minute ihre erste wirklich große Chance, die jedoch ebenfalls ungenutzt blieb. In der 58. Minute bekam der TSV Neumarkt erneut einen Elfmeter zugesprochen, diesmal jedoch ohne Erfolg.

Der Druck auf die Gäste nahm weiter zu, und in der 80. Minute sorgte Daniel Meier für die endgültige Entscheidung. Mit einem präzisen Schuss erzielte er das 3:0 für den TSV Neumarkt. Das Heimteam ließ in den letzten Minuten nichts mehr anbrennen und brachte den Vorsprung sicher über die Zeit.

Stimme zum Spiel:

Georg Harding (Trainer Neumarkt): "Es war das erwartet schwere Spiel gegen eine sehr sehr gute Niklasdorfer Mannschaft. Die ersten 30 Minuten sowie die letzten 20 waren wir besser, aufgrund der besseren Mannschaftsleistung. Zwischendrin hat man gesehen, das Niklasdorf eine Top-Unterliga-Mannschaft ist! Unser Sieg geht in Ordnung und wir sind natürlich sehr zufrieden mit dem Ergebnis. So in die Saison zu starten, ist etwas Tolles. Es wartet aber schon der nächste schwierige Gegner auf uns, auf den wir uns wieder vorbereiten werden."

Unterliga Nord B: Neumarkt : Niklasdorf - 3:0 (2:0)

80 Daniel Meier 3:0

28 Benjamin Pressnitz 2:0

12 Benjamin Pressnitz 1:0

