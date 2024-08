FC St. Margarethen/Kn. behält drei Punkte Rapid Kapfenberg zu Hause

Details Dienstag, 13. August 2024 15:12

In einem spannenden Auftaktspiel der 1. Runde der Unterliga Nord B setzte sich der FC St. Margarethen/Kn. mit 4:2 gegen ASC Rapid Kapfenberg durch. Die Zuschauer sahen ein intensives Spiel mit zahlreichen Höhepunkten und sechs Toren. Die drei Punkte für die Gastgeber gehen in Ordnung, konnte man den Gegner doch nach dem 2:2 weitgehend vom Tor weghalten.

Furioser Start in die Partie

Von Beginn an war der FC St. Margarethen/Kn. die aktivere Mannschaft und erarbeitete sich bereits in der 2. Minute die erste Chance. Der frühe Druck zahlte sich aus, als Thomas Maier in der 26. Minute das 1:0 für die Gastgeber erzielte. Ein strammer Schuss ließ dem Torhüter von Rapid Kapfenberg keine Chance. Die Antwort der Gäste ließ jedoch nicht lange auf sich warten. In der 39. Minute traf Clemens Taberhofer mit einem präzisen Abschluss zum 1:1-Ausgleich.

Doch die Heimmannschaft ließ sich davon nicht beeindrucken und schlug noch vor der Pause zurück. Markus Prendler brachte den FC St. Margarethen/Kn. in der 45. Minute erneut in Führung, als er einen gut platzierten Schuss im Netz unterbrachte. Mit einer knappen 2:1-Führung für die Gastgeber ging es in die Halbzeitpause.

Spannung bis zum Schluss

Bereits in der 50. Minute jubelte der FC St. Margarethen/Kn. über ein vermeintliches 3:1 durch Florian Wechselberger, doch der Treffer wurde wegen Abseits aberkannt. Die Gastgeber blieben weiter am Drücker und verzeichneten in der 56. Minute eine gute Freistoßchance, die der Torhüter von Rapid Kapfenberg jedoch zur Ecke klären konnte.

Die Gäste zeigten sich jedoch kämpferisch und kamen in der 70. Minute durch Roland Shala zum 2:2-Ausgleich. Das Spiel schien wieder offen, doch nur fünf Minuten später entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter für den FC St. Margarethen/Kn.. Johannes Hopf trat an und verwandelte sicher zum 3:2. Rapid Kapfenberg drängte auf den erneuten Ausgleich, aber es war erneut der FC St. Margarethen/Kn., der zuschlug.

In der 86. Minute sorgte Florian Wechselberger mit einem überlegten Abschluss für die Entscheidung. Nach einer starken Vorarbeit von Matthias Hopf traf er zum 4:2-Endstand. Damit sicherte sich der FC St. Margarethen/Kn. die drei Punkte und einen gelungenen Saisonauftakt.

Das Spiel endete schließlich mit einem 4:2-Sieg für die Gastgeber, die mit ihrer starken Offensivleistung überzeugten. Der FC St. Margarethen/Kn. zeigte sich in bester Frühform und setzte ein erstes Ausrufezeichen in der neuen Saison.

Stimme zum Spiel:

Michael Lippe (Sportlicher Leiter Margarethen): "Vor dem ersten Spiel weiß man ja bekanntlich nie ganz genau, wo man gerade steht. Noch dazu ein Gegner als großer Unbekannter, mit einer sehr jungen Truppe. Letztendlich können wir mit dem Saisonstart doch zufrieden sein, obwohl noch einiges Sand im Getriebe war."

Unterliga Nord B: St. Margarethen : Ra. Kapfenberg - 4:2 (2:1)

86 Florian Wechselberger 4:2

75 Johannes Hopf 3:2

70 Roland Shala 2:2

46 Markus Prendler 2:1

39 Clemens Taberhofer 1:1

26 Thomas Maier 1:0

