TSV Neumarkt schießt SV Union Kobenz vom eigenen Platz

Details Samstag, 17. August 2024 13:45

Der TSV Raiffeisen Neumarkt traf am Freitagabend auswärts auf den SV Union Kobenz. Die Gäste hatten sich viel vorgenommen und konnten auch die drei Punkte einfahren. Das Spiel endete mit einem 6:1-Kantersieg der Gäste, die damit nach Maß in die neue Spielzeit starten, immerhin konnte man schon in der ersten Runde drei Punkte holen. Meier und Pressnitz erzielten je ein Doppelpack.

Neumarkt gibt Ton an

Das Spiel begann mit einer frühen Torchance für den TSV Neumarkt, als Marcel Höritzer bereits in der zweiten Minute eine gute Gelegenheit hatte, die jedoch vom Kobenz-Torhüter Finder vereitelt wurde. Neumarkt erwies sich schnell als die dominierende Mannschaft und spielte sich mehrere Chancen heraus, während Kobenz große Schwierigkeiten hatte, ins Spiel zu finden. In der 21. Minute scheiterte Andreas Reiter knapp am gut aufgelegten Torhüter von Kobenz.

In der 27. Minute war es dann soweit: Daniel Meier erzielte nach einer Vorlage von Benjamin Pressnitz das erste Tor für Neumarkt. Wenige Minuten später hatte Meier erneut eine Chance, als er nach einem Freistoß knapp vorbeizielte. Kobenz konnte bis zur Halbzeitpause keine nennenswerten Chancen herausspielen und musste mit einem 0:1-Rückstand in die Kabine gehen.

Neumarkt lässt keine Zweifel aufkommen

In der zweiten Halbzeit setzte Neumarkt sein dominantes Spiel fort. Bereits in der 50. Minute erhöhte Xaver Kaiser auf 2:0 für Neumarkt, und nur vier Minuten später traf Benjamin Pressnitz zum 3:0 nach einer Vorlage von Marcel Höritzer. Kobenz konnte zwar in der 64. Minute seine erste richtige Torchance verbuchen, als ein Schuss aus drei Metern über das Tor ging, aber Neumarkt blieb weiter am Drücker.

In der 76. Minute erhöhte Xaver Kaiser nach einem Eckball von Marcel Höritzer auf 4:0. Nur zwei Minuten später folgte das 5:0 durch Benjamin Pressnitz, ebenfalls nach Vorlage von Höritzer. Kobenz gelang es in der 79. Minute, nur den Ehrentreffer zu erzielen, als Florian Schreimaier auf 1:5 verkürzte. Doch Neumarkt ließ nicht locker und stellte in der 81. Minute durch Daniel Meier den 6:1-Endstand her, erneut nach einer Vorlage von Dominik Gittersberger.

Stimme zum Spiel:

Georg Harding (Trainer Neumarkt): "Es war von Anfang bis Ende ein verdienter Sieg. Es war klar zu sehen, dass wir eingespielt sind und Kobenz doch einige Veränderungen hinter sich hat. Der Sieg geht in der Höhe auch absolut in Ordnung. Kompliment an die komplette Mannschaft. So kann es gerne weitergehen. Wir müssen aber konzentriert bleiben und jede Woche so eine Leistung abliefern. Natürlich sind wir sehr zufrieden mit den ersten beiden Spielen."

Unterliga Nord B: Kobenz : Neumarkt - 1:6 (0:1)

81 Daniel Meier 1:6

79 Florian Schreimaier 1:5

78 Benjamin Pressnitz 0:5

76 Xaver Kaiser 0:4

54 Benjamin Pressnitz 0:3

50 Xaver Kaiser 0:2

27 Daniel Meier 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.