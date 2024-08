Unzmarkt-Frauenburg feiert Kantersieg über FC St. Margarethen/Kn.

Details Montag, 19. August 2024 20:15

SV ET KÖNIG Unzmarkt-Frauenburg setzte sich in einem packenden Spiel in der Unterliga Nord B klar mit 5:1 gegen FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld durch. Trotz eines kämpferischen Auftritts der Heimmannschaft konnten diese dem Ansturm der Gäste letztlich nicht standhalten. Der Endstand von 1:5 spiegelt die Dominanz der Gäste wider.

Ein aufregender Beginn trotz Regen

Das Spiel begann unter schwierigen Bedingungen, da es pünktlich zum Anpfiff zu regnen begann. Dies tat der Spannung jedoch keinen Abbruch. Die Gäste aus Unzmarkt-Frauenburg setzten bereits früh ein Zeichen, als sie in der 13. Minute einen Lattenschuss verzeichneten. Auch ein Schuss von Steiner in der 16. Minute verfehlte nur knapp das Ziel.

In der 22. Minute hatte dann auch die Heimmannschaft ihre erste große Chance nach einem Eckball, doch der Schuss von Florian Wechselberger in der 27. Minute ging knapp neben das Tor. Das Spiel war zu diesem Zeitpunkt sehr ausgeglichen, doch in der 35. Minute fiel das erste Tor für Unzmarkt-Frauenburg durch Lukas Schmid. Nur wenige Minuten später, in der 44. Minute, war es erneut Lukas Schmid, der die Führung auf 2:0 ausbaute. Kurz vor der Halbzeitpause konnte jedoch Florian Wechselberger für St. Margarethen/Kn. noch den Anschlusstreffer zum 1:2 erzielen.

Unzmarkt-Frauenburg zieht davon

Nach der Halbzeitpause ging das Spiel mit hohem Tempo weiter. Bereits in der 60. Minute zeigte der Torwart von Unzmarkt-Frauenburg eine Glanzparade und verhinderte so den Ausgleichstreffer durch Herk. Stattdessen waren es erneut die Gäste, die in der 65. Minute durch Sandro Wieland auf 3:1 erhöhten.

In den letzten Minuten des Spiels machte Unzmarkt-Frauenburg endgültig alles klar. Sandro Wieland traf in der 87. Minute zum zweiten Mal an diesem Tag und erhöhte auf 4:1. Schließlich setzte Florian Kollenz in der 90. Minute den Schlusspunkt mit einem Treffer zum 5:1. Damit war das Spiel entschieden und der Schiedsrichter beendete die Partie nach einer Minute Nachspielzeit.

Stimme zum Spiel:

Michael Lippe (Sportlicher Leiter St. Margarethen): "Die erste Halbzeit war relativ ausgeglichen mit den besseren Chancen bei uns, jedoch Unzmarkt nutzte unsere individuellen Fehler eiskalt aus und führte mit 2:0. Mit dem Anschlusstreffer kurz vor der Pause kam wieder Spannung in die Partie. Nach der Pause unsere beste Phase mit etlichen Torchancen, jedoch Unvermögen und ein sehr starker Torwart verhinderten den Ausgleich. Nach einem neuerlichen Fehler zum 1:3 war das Spiel dann entschieden und Unzmarkt holte sich verdient die 3 Punkte. Jetzt heißt es, das Spiel schnell abzuhaken um schnell wieder in die Spur zu finden."

Unterliga Nord B: St. Margarethen : Unzmarkt/Fr. - 1:5 (1:2)

90 Florian Kollenz 1:5

87 Sandro Wieland 1:4

65 Sandro Wieland 1:3

45 Florian Wechselberger 1:2

44 Lukas Schmid 0:2

35 Lukas Schmid 0:1

