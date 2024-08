TSV Neumarkt gewinnt Derby gegen SV Oberwölz knapp

Details Sonntag, 25. August 2024 09:44

Der TSV Neumarkt empfing am Samstagnachmittag zum Derby SV Oberwölz. Das Duell war mit Spannung erwartet worden. Dementsprechend hatten sich beide Teams viel vorgenommen. Letztlich konnten sich die Hausherren mit 1:0 durchsetzen und damit den dritten Sieg im dritten Spiel feiern.

Verhaltene erste Halbzeit

Die Gastgeber sind von Beginn an das stärkere Team. Bereits in der 6. Minute zeigte sich Benji Pressnitz erstmals vor dem Tor der Gäste, konnte jedoch keine echte Gefahr erzeugen. Auch der SV Oberwölz konnte seine Gelegenheiten, wie die erste Ecke in der 31. Minute, nicht in Zählbares ummünzen. So endete die erste Halbzeit torlos.

Spannende zweite Hälfte

In der zweiten Halbzeit erhöhte der TSV Neumarkt den Druck. Bereits in der 50. Minute bot sich dem SV Oberwölz eine gute Chance, der Ball geht aber ganz knapp über das Tor. Wenige Minuten später konnte Neumarkt durch Daniel Meier und René Stummer einige vielversprechende Aktionen herausspielen, die jedoch nicht zum Erfolg führten.

Der TSV Neumarkt dominierte zunehmend das Geschehen, während der SV Oberwölz vor allem in der Defensive gefordert war. In der 67. Minute hatte Magic eine gute Möglichkeit, aber die Flanke wurde nicht verwertet.

In der 77. Minute schließlich brach Meier den Bann. Eine Unsicherheit in der Abwehr von Oberwölz nutzte er eiskalt aus und erzielte den erlösenden Treffer zum 1:0 für den TSV Neumarkt. Die Gäste gaben sich jedoch nicht geschlagen und hatten in der 82. Minute durch eine Ecke noch einmal die Möglichkeit, zurückzukommen, blieben aber erfolglos.

Stimme zum Spiel:

Georg Harding (Trainer Neumarkt): "Es war ein Spiel mit viel Kampf und Krampf!! Oberwölz hat mit Herz und Leidenschaft gespielt und wir haben dagegengehalten! Kein schönes Spiel - ein typisches Derby! Wir sind froh über die 3 Punkte, aber vom Spiel her sind wir sehr sehr unzufrieden! Wir nehmen die drei Punkte aber natürlich gerne mit. Auch mit dem Saisonstart können wir zufrieden sein - drei Siege aus drei Spielen."

Aufstellungen:

TSV Raiffeisen Neumarkt: Heiko Höritzer - Benjamin Maier, Dominik Gittersberger, Rene Stummer, Xaver Kaiser - Daniel Meier (K), Rene Höritzer, Thomas Huber, Andreas Reiter - Marcel Höritzer, Benjamin Pressnitz

Ersatzspieler: Stephan Andreas Paulitsch, Raphael Höritzer, Lukas Steinbrugger, David Macheiner, Paul Ferner, Raphael Pichler

Trainer: Georg Harding



Oberwölz: Thomas Hubert Berger, Michael Kogler, Lukas Reiter, Florian Napetschnig, Florian Kogler, Manfred Merl, Jonathan Sturm, Markus Heit, Markus Kainer, Manuel Schlojer, Lukas Löcker (K)

Ersatzspieler: Daniel Miedl-Rissner, Andreas Geißler, Nikolas Ferner, Felix Mayerdorfer

Trainer: Robert Eichmann

Unterliga Nord B: Neumarkt : Oberwölz - 1:0 (0:0)

77 Daniel Meier 1:0

Foto: RIPU Sportfotos

