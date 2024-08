FC St. Margarethen/Kn. überzeugt gegen Atus Niklasdorf

Details Montag, 26. August 2024 18:29

In der dritten Runde der Unterliga Nord B trat der FC St. Margarethen/Kn. auf den Atus Niklasdorf. Die Margarethener gingen als Favorit ins Spiel und konnten dieser Rolle auch gerecht werden. Das Spiel endete mit einem 3:0-Sieg für die Heimischen. Der Fehlstart der Niklasdorfer ist damit perfekt - man verlor alle drei bisherigen Partien.

Dominanz des FC St. Margarethen/Kn.

Das Spiel begann vielversprechend für den FC St. Margarethen/Kn., der von Beginn an Druck auf die Abwehr von Atus Niklasdorf ausübte. Bereits in der 19. Minute konnte Markus Schmid den ersten Treffer des Spiels erzielen. Ein präziser Schuss ließ dem Torwart der Gäste keine Chance und sorgte für die frühe Führung der Heimmannschaft. Nur wenige Minuten später, in der 22. Minute, konnte Johannes Hopf die Führung per Elfmeter auf 2:0 ausbauen.

FC St. Margarethen/Kn. macht den Sack zu

Die zweite Halbzeit begann ähnlich wie die erste: Der FC St. Margarethen/Kn. blieb die spielbestimmende Mannschaft. Die Zuschauer bekamen zwar nicht mehr ganz so viele Höhepunkte zu sehen wie in der ersten Hälfte, dennoch behielt die Heimmannschaft die Kontrolle über das Spielgeschehen. In der 62. Minute war die Partie zwar etwas ruhiger.

Gegen Ende des Spiels setzte der FC St. Margarethen/Kn. dann den Schlusspunkt. Johannes Hopf, der bereits in der ersten Halbzeit getroffen hatte, erzielte in der 89. Minute seinen zweiten Treffer des Tages und stellte den 3:0-Endstand her - wieder per Elfmeter.

Stimme zum Spiel:

Matija Crnjak (Co-Trainer): "Vom Start weg war es eine sehr gute erste Halbzeit unserer Mannschaft. Wir haben keinen Torschuss zugelassen. Das erste Tor von Schmid im 16er war ein guter Haken und Abschluss ins kurze Eck. Tor 2 und 3 resultierte jeweils aus einem Elferfoul vom Tormann. In der zweiten Halbzeit plätscherte das Spiel aufgrund der extremen Hitze etwas dahin mit mehr Spielanteilen für Niklasdorf. Sie wurden aber nur einmal gefährlich nach einem missglückten Pass von unserem Torwart."

Unterliga Nord B: St. Margarethen : Niklasdorf - 3:0 (2:0)

89 Johannes Hopf 3:0

22 Johannes Hopf 2:0

19 Markus Schmid 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.