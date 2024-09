Nach Rückstand: FC St. Margarethen/Kn. gewinnt klar gegen SV Union Kobenz

Details Samstag, 31. August 2024 23:59

Der FC St. Margarethen/Kn. traf am Freitagabend in der vierten Runde der Unterliga Nord B auswärts auf den SV Union Kobenz. Die Gäste gingen als Favorit ins Spiel und konnten dieser Rolle auch gerecht werden. Das Spiel endete mit einem klaren 4:1-Sieg für die Gäste.

Frühe Führung für Kobenz

Das Spiel begann mit einem vorsichtigen Abtasten beider Mannschaften. In der 14. Minute jedoch gelang den Gastgebern von SV Union Kobenz der Führungstreffer. Florian Schreimaier nutzte eine gut herausgespielte Chance und netzte ein.

Die Freude der Gastgeber währte allerdings nicht lange. Die Partie blieb ausgeglichen und nur zwanzig Minuten später, in der 34. Minute, schaffte Florian Wechselberger von FC St. Margarethen/Kn. den Ausgleich. Nach zwei Drehungen brachte er den Ball sicher im linken unteren Eck unter. Damit ging es mit einem ausgeglichenen 1:1 in die Halbzeitpause.

St. Margarethen übernimmt das Kommando

In der 48. Minute gelang Thomas Kargl ein sehenswerter Treffer, als er den Torwart von SV Union Kobenz mit einem präzisen Schuss überwand. Nur drei Minuten später, in der 51. Minute, erhöhte Florian Wechselberger nach einem Lochpass von Schmidt auf 3:1. Der Ball rollte ohne Berührung neben dem Torwart vorbei ins Netz.

Das Spiel wurde zunehmend hitziger. Alex Breban von SV Union Kobenz sah nach einer Tätlichkeit die Rote Karte, was die Hoffnungen der Gastgeber auf eine Wende nahezu zunichtemachte. Kurz danach, in der gleichen Minute, erzielte Michael Steinberger das 4:1 für den FC St. Margarethen/Kn., was die endgültige Entscheidung brachte.

Stimme zum Spiel:

Michael Lippe (Sportlicher Leiter St. Margarethen): "Das war ein sehr überzeugender und starker Auftritt unserer Mannschaft. Durch ein Missverständnis in der Abwehr ging der USV Kobenz zwar in Führung, trotzdem sind wir nicht nervös geworden und haben vor der Pause noch den Ausgleich erzielt. Durch zwei schnelle Tore kurz nach der Pause, haben wir dann nichts mehr anbrennen lassen und haben einen souveränen Auswärtssieg eingefahren."

Aufstellungen:

Kobenz: Gabriel Grgic, Michael Stock, Fabian Gruber, Markus Feldbaumer, Luca Makotschnig, Eric Roßkogler, Matthias Güttl, Florian Schreimaier, Daniel Hammer (K), Daniel Leitold, Jan Makotschnig

Ersatzspieler: Marcel Finder, Alex Breban, Florian Webersink, Lorenz Luckner

Trainer: Daniel Moser

FC KBG St. Margarethen/Knittelfeld: Christoph Lenger - Thomas Bichler, Markus Prendler, Jakob Reumüller, Thomas Kargl, Thomas Maier - Manuel Herk (K), Matthias Hopf, Markus Schmid - Florian Wechselberger, Johannes Hopf

Ersatzspieler: Michael Steinberger, Julian Karl Dietmaier, Tobias Bauer, Florian Enzinger, Bastian Strohhäusl, Marco Wolfsberger

Trainer: Mag. (FH) Christoph Bergmayer

Unterliga Nord B: Kobenz : St. Margarethen - 1:4 (1:1)

84 Michael Steinberger 1:4

51 Florian Wechselberger 1:3

48 Thomas Kargl 1:2

34 Florian Wechselberger 1:1

14 Florian Schreimaier 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.