Spannendes Duell zwischen SV St. Lorenzen/Kn. und TSV Neumarkt endet 3:2

Der SV St. Lorenzen/Kn. traf am Samstag auf den TSV Neumarkt. Letztlich setzten sich die Gastgeber mit 3:2 durch. In einem Spiel, das von Anfang bis Ende hochspannend war, fiel die Entscheidung erst in den letzten Minuten. Zwei Tore von Manuel Faschingbauer sicherten den Sieg für die Heimmannschaft, die damit den Tabellenführer bezwingen konnte.

Frühes Tor für Neumarkt, schneller Ausgleich durch Lorenzen

Bereits in der dritten Minute zeigte sich TSV Neumarkt hellwach. Benjamin Pressnitz nutzte einen Abwehrfehler der Gastgeber gnadenlos aus und brachte seine Mannschaft mit 1:0 in Führung.

Die Hausherren benötigten aber nur wenige Minuten, um sich zu sammeln und ihr Spiel zu finden. In der zwölften Minute gelang Claudio Früstük der verdiente Ausgleich. Sein abgefälschter Weitschuss landete unhaltbar im Kreuzeck des Neumarkter Tors. Das Spiel entwickelte sich in der Folge zu einem offenen Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten.

SV St. Lorenzen/Kn. drängte auf die Führung, hatte jedoch Pech im Abschluss. Mehrere gute Gelegenheiten blieben ungenutzt, während TSV Neumarkt immer wieder gefährlich konterte. So verpasste Meier in der 69. Minute die Gelegenheit, sein Team wieder in Führung zu bringen, als er den Ball über den Torwart, aber auch über das Tor hob.

Dramatische Schlussphase und Siegtreffer durch Faschingbauer

Nach der Halbzeitpause ging es ähnlich spannend weiter. In der 63. Minute war es erneut Benjamin Pressnitz, der TSV Neumarkt nach einem Traumpass von Xaver Kaiser mit 2:1 in Führung brachte. Doch auch diesmal sollte die Freude der Gäste nicht lange währen.

Nur elf Minuten später, in der 74. Minute, bekam SV St. Lorenzen/Kn. einen umstrittenen Elfmeter zugesprochen. Manuel Faschingbauer trat an und verwandelte sicher zum 2:2. Der Ausgleich setzte bei den Gastgebern neue Kräfte frei, während die Gäste zunehmend verunsichert wirkten.

Das Spiel blieb bis zum Ende hart umkämpft und spannend. In der 82. Minute sorgte erneut Manuel Faschingbauer für die Entscheidung. Mit einem souveränen Abschluss brachte er SV St. Lorenzen/Kn. mit 3:2 in Führung. Die letzten Minuten des Spiels waren geprägt von hektischen Aktionen und verzweifelten Angriffen der Gäste.

Stimme zum Spiel:

Georg Harding (Trainer Neumarkt): "Es war richtig gutes Spiel beider Mannschaften. St. Lorenzen und auch wir Neumarkter wollten unserer offensiven Spielidee treu bleiben und so war ein wildes hin und her die Folge!! Wir hätten uns schon einen Punkt verdient gehabt, finde ich, doch wir hatten nicht das Glück bei den Schiedsrichterentscheidungen auf unserer Seite. Das gleicht sich auf jeden Fall im Laufe der Saison wieder aus. Gratulation zum Sieg der Früstük-Truppe."

Unterliga Nord B: St. Lorenzen : Neumarkt - 3:2 (1:1)

82 Manuel Faschingbauer 3:2

77 Manuel Faschingbauer 2:2

63 Benjamin Pressnitz 1:2

12 Claudio Früstük 1:1

3 Benjamin Pressnitz 0:1

