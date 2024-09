TSV Neumarkt triumphiert über SV Hinterberg mit 4:1

Details Samstag, 07. September 2024 23:49

In einem interessanten Duell der Unterliga Nord B setzte sich der TSV Neumarkt mit einem überzeugenden 4:1 gegen den SV Hinterberg durch. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit zog Neumarkt in der zweiten Hälfte davon und sicherte sich den verdienten Sieg.

Ein ausgeglichener Beginn

Das Spiel begann mit einigen frühen Chancen für den TSV Neumarkt, der bereits in der vierten Minute einen ersten Eckball ohne zählbaren Erfolg verbuchte. In den folgenden Minuten setzte Neumarkt den Gast aus Hinterberg unter Druck, konnte jedoch zunächst keine entscheidenden Chancen herausspielen. Hinterberg zeigte sich in der 21. Minute erstmals gefährlich, als Zivkovic einen Versuch startete, der jedoch von Neumarkts Torhüter vereitelt wurde.

In der 31. Minute ging der SV Hinterberg dann in Führung: Jakob Obenaus nutzte eine Unaufmerksamkeit in der Neumarkter Defensive und erzielte das 0:1. Die Freude der Gäste währte allerdings nicht lange, denn nur fünf Minuten später glich Daniel Meier per Freistoß zum 1:1 aus.

Neumarkt zieht davon

Nach der Halbzeitpause nahm der TSV Neumarkt das Heft in die Hand und erspielte sich mehrere gute Chancen. In der 52. Minute verpasste Benjamin Pressnitz nur knapp die Führung, doch drei Minuten später war er per Kopf zur Stelle und erzielte das 2:1.

In der 64. Minute setzte Daniel Meier erneut ein Ausrufezeichen, als er einen Freistoß gekonnt ins kurze Kreuzeck verwandelte und damit das 3:1 erzielte. Die Gäste konnten kaum noch offensive Akzente setzen und mussten sich zunehmend den Angriffswellen der Neumarkter erwehren. Einen besonders unglücklichen Moment erlebte Hinterbergs Spieler Aigner in der 87. Minute, als er einen scharfen Stanglpass ins eigene Tor beförderte und damit den 4:1-Endstand besiegelte.

Stimme zum Spiel:

Georg Harding (Trainer Neumark): "Hinterberg war este Halbzeit der erwartet schwere Gegner. Sie waren super eingestellt und haben eine perfekt Marschroute mitbekommen. Zweite Halbzeit haben wir den Sieg verdient. Das wichtigste ist, dass die drei Punkte in Neumarkt bleiben!"

Unterliga Nord B: Neumarkt : Hinterberg - 4:1 (1:1)

87 Eigentor durch Marco Früstük 4:1

64 Daniel Meier 3:1

55 Benjamin Pressnitz 2:1

36 Daniel Meier 1:1

31 Jakob Obenaus 0:1

