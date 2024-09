FC Proleb überrollt Rapid Kapfenberg mit 5:0 - Gastgeber weiterhin ungeschlagen

Details Montag, 09. September 2024 18:14

Der FC Proleb hat im Heimspiel gegen Rapid Kapfenberg eindrucksvoll seine Stärke unter Beweis gestellt und einen klaren 5:0-Sieg eingefahren. Bereits zur Halbzeit führte die Mannschaft mit 2:0 und konnte in der zweiten Hälfte die Führung weiter ausbauen. Besonders herausragend war Jonas Mandl, der mit einem Hattrick maßgeblich zum Erfolg beitrug. Auch Sahsudin Smajlovic und Bernd Gaugl trugen sich in die Torschützenliste ein.

Erste Halbzeit: Proleb übernimmt die Kontrolle und hat Mandl im Team

Das Spiel begann mit einem ruhigen Start, in dem beide Mannschaften sich zunächst abtasteten und keine nennenswerten Chancen herausspielen konnten. Erst ab der 30. Minute kam mehr Schwung ins Spiel. Proleb erarbeitete sich zunehmend gute Möglichkeiten, wie nach einem guten Spielzug mit dem Abschluss von Kevin Peternel, der jedoch knapp über das Tor schoss.

In der 33. Minute war es dann so weit: Jonas Mandl sorgte für das erste Highlight des Spiels. Nach einem sehenswerten Dribbling ließ er zwei Gegenspieler stehen und schob den Ball sicher ins Netz zum 1:0 für den FC Proleb. Dieser Treffer brachte die Heimelf in Fahrt. Nur sieben Minuten später erhöhte Mandl erneut, diesmal nach einer starken Vorlage von Sahsudin Smajlovic, auf 2:0. Der Doppelschlag zeigte Wirkung und Rapid Kapfenberg fand kaum Mittel, um dagegenzuhalten.

Die Halbzeit endete mit weiteren Aktionen von Mandl, der immer wieder für Gefahr sorgte, und einem kuriosen Zwischenfall, bei dem mehrere Bälle im umliegenden Maisfeld gesucht werden mussten - das ist Amateurfußball!

Zweite Halbzeit: Proleb baut Führung weiter aus - am Ende steht ein 5:0

Nach der Pause knüpfte der FC Proleb nahtlos an die Leistungen der ersten Halbzeit an. Nur wenige Minuten nach Wiederanpfiff hatte Sahsudin Smajlovic eine gute Chance, die jedoch vom gegnerischen Torhüter vereitelt wurde. Kurz darauf, in der 53. Minute, war Bernd Gaugl zur Stelle und erhöhte nach einem kraftvollen Schuss auf 3:0. Die Vorentscheidung schien gefallen zu sein.

Rapid Kapfenberg versuchte zwar, noch einmal ins Spiel zu finden, doch die wenigen Chancen, wie ein Schuss von Schinninger, wurden vom stark agierenden Proleber Torwart entschärft. Die Hausherren blieben das dominierende Team und hatten weiterhin die besseren Gelegenheiten. In der 84. Minute wurde Sahsudin Smajlovic für seine starke Leistung belohnt und erzielte nach einer schönen Einzelaktion das 4:0.

Den Schlusspunkt setzte erneut Jonas Mandl, der in der 89. Minute seinen Hattrick komplettierte. Nach einer Vorlage von Sahsudin Smajlovic schoss er den Ball unhaltbar ins Tor und besiegelte damit den 5:0-Endstand. Mandl war an diesem Tag einfach nicht zu stoppen und führte seine Mannschaft zu einem eindrucksvollen Heimsieg.

So steht es um die beiden Teams

Mit diesem klaren Erfolg festigt der FC Proleb seine Position in der Tabelle und zeigt, dass mit der Mannschaft in dieser Saison zu rechnen ist. Rapid Kapfenberg hingegen muss sich nach dieser deutlichen Niederlage neu sortieren und auf die kommenden Aufgaben vorbereiten.

Bericht Florian Kober

Unterliga Nord B: FC Proleb : Ra. Kapfenberg - 5:0 (2:0)

89 Jonas Mandl 5:0

84 Sahsudin Smajlovic 4:0

53 Bernd Gaugl 3:0

40 Jonas Mandl 2:0

33 Jonas Mandl 1:0

