Überlegener 5:1-Auswärtssieg: SV Oberwölz deklassiert FC St. Margarethen/Kn.

Details Montag, 09. September 2024 18:16

In der fünften Runde der Unterliga Nord B traf der FC St. Margarethen/Kn. auf den SV Oberwölz. Die Partie versprach Spannung, doch am Ende dominierten die Gäste das Geschehen und setzten sich mit einem eindrucksvollen 5:1 durch. Während die Heim-Mannschaft nur kurzzeitig zurück ins Spiel fand, nutzte Oberwölz seine Chancen effizient und entschied das Spiel letztlich klar für sich.

Fehlende Spannung und ein spätes Tor

Dabei kontrollierte der FC St. Margarethen/Kn. zunächst das Spiel. Im weiteren Verlauf erspielten sich beide Mannschaften einige Chancen, doch zunächst gelang es keinem Team, diese in Tore umzuwandeln. In der 22. Minute verzeichnete Oberwölz ihren ersten Schuss aufs Tor, der jedoch ohne große Gefahr blieb. In der 24. Minute hatten die Gäste erneut eine vielversprechende Chance, aber der Ball flog weit über das Tor.

Kurz vor der Halbzeit, in der 42. Minute, nutzte Markus Kainer einen Fehler des gegnerischen Torwarts und brachte den SV Oberwölz mit 1:0 in Führung. Ein Tor, das die Weichen für den weiteren Verlauf der Partie stellte.

Karten, Tore und klare Verhältnisse

Die zweite Halbzeit begann vielversprechend für den FC St. Margarethen/Kn., als Michael Steinberger in der 51. Minute den Ausgleich zum 1:1 erzielte. Doch dieser Erfolg währte nur kurz. In der 57. Minute musste Johannes Hopf vom FC St. Margarethen/Kn. mit einer roten Karte vom Platz, was die Heim-Mannschaft erheblich schwächte.

Oberwölz nutzte diese numerische Überlegenheit konsequent aus. Manfred Merl erzielte in der 74. Minute das 1:2 und baute die Führung nur fünf Minuten später auf 1:3 per Elfmeter aus. Beide Male war es Merl, der die Abwehr der Heim-Mannschaft überwinden konnte. Wenig später, in der 80. Minute, erhöhte Lukas Löcker zum 1:4 und brachte die Vorentscheidung.

In den Schlussminuten, genauer gesagt in der 90. Minute, setzte Nikolas Ferner den Schlusspunkt mit seinem Treffer zum 1:5. Der Schiedsrichter gab vier Minuten Nachspielzeit, doch es blieb bei diesem klaren Endstand.

Stimme zum Spiel:

Michael Lippe (Sportlicher Leiter St. Margarethen): "Erste Halbzeit war es ein ausgeglichenes Spiel, ohne nennenswerte Chancen. Durch einen Torwartfehler ging Oberwölz in Führung. Nach der Pause gelang uns zwar der schnelle Ausgleich, jedoch nach einer unnötigen roten Karte und der neuerlichen Führung für Oberwölz war der Faden komplett gerissen und wir sind in ein Debakel gelaufen. Jetzt heißt es dieses Spiel schnellstens abzuhaken, denn es warten bereits die nächsten schweren Aufgaben im Steirercup gegen Pöls, sowie das Gemeindederby gegen St. Lorenzen."

Unterliga Nord B: St. Margarethen : Oberwölz - 1:5 (0:1)

93 Nikolas Ferner 1:5

80 Lukas Löcker 1:4

79 Manfred Merl 1:3

74 Manfred Merl 1:2

51 Michael Steinberger 1:1

42 Markus Kainer 0:1

