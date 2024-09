SV Union Kobenz mit einem 2:1 Auswärtssieg bei SV Lobmingtal

Details Montag, 09. September 2024 18:31

Der SV Union Kobenz hat sich in einer knappen Begegnung der Unterliga Nord B gegen den SV Lobmingtal mit einem 2:1-Sieg durchgesetzt. Das Spiel, das von einer frühen Gästeführung und kämpferischen Einsätzen geprägt war, brachte den Gästen einen wichtigen Auswärtssieg ein, während die Heimmannschaft trotz einer Aufholjagd ohne Punkte blieb.

Starker Start der Gäste - 1:0 nach wenigen Minuten durch Feldbaumer

Die Partie begann lebhaft und schon nach wenigen Minuten zeigten die Gäste ihre spielerische Klasse. Bereits in der 13. Minute gelang dem SV Union Kobenz der Führungstreffer. Eine schöne Kombination der Makotschnig-Brüder wurde durch einen unhaltbaren Schuss von Feldbaumer, der ins lange Eck abgelenkt wurde, erfolgreich abgeschlossen. Dieser frühe Treffer setzte den Gastgeber SV Lobmingtal unter Druck, der in der Anfangsphase sichtlich Probleme hatte, ins Spiel zu finden.

Nun führten die bisher sieglosen Gäste und zeigten, dass sie nun endlich punkten wollten. Der SV Union Kobenz dominierte weiterhin das Geschehen und zeigte sich als die spielbestimmende Mannschaft.

In der 25. Minute, konnte der Gast seine Führung ausbauen. Nach einem Eckball kam es zu einem wilden Gestochere im Strafraum, bei dem Schreimaier den Ball halbvolley aus der Drehung zum 0:2 im Tor unterbrachte. Dieser Doppelschlag brachte den SV Lobmingtal endgültig aus dem Konzept, die Heimmannschaft war bis zu diesem Zeitpunkt komplett von der Rolle. Damit hatte man nicht gerechnet.

Ein gefährlicher Flatterball in der 44. Minute sorgte kurz vor der Halbzeit noch einmal für Aufregung. Dennoch ging es mit einem komfortablen 2:0-Vorsprung für die Gäste in die Halbzeitpause.

Aufbäumen der Heimmannschaft - am Ende reicht es trotzdem nicht

Die zweite Halbzeit begann hingegen etwas ruhiger. Man kann resümieren, dass die Partie so vor sich hin plätscherte.

In der 64. Minute jedoch fand der SV Lobmingtal zurück ins Spiel. Durch einen Elfmeter konnte Julian Kaiser den wichtigen Anschlusstreffer erzielen. Dieses Tor zum 1:2 gab der Heimmannschaft neuen Mut und sorgte für eine spannende Schlussphase. Trotz aller Bemühungen und einem couragierten Auftritt in den letzten Minuten konnte der SV Lobmingtal jedoch keinen weiteren Treffer mehr erzielen.

Am Ende stand ein knapper, aber verdienter 2:1-Sieg für den SV Union Kobenz zu Buche. Das Spiel endete nach 90 Minuten und brachte den Gästen die ersten Punkte in der Sasison. Der SV Lobmingtal hingegen musste sich trotz einer starken zweiten Halbzeit geschlagen geben und bleibt ohne Punktgewinn in dieser Begegnung.

Bericht Florian Kober

Unterliga Nord B: Lobmingtal : Kobenz - 1:2 (0:2)

61 Julian Kaiser 1:2

20 Florian Schreimaier 0:2

13 Markus Feldbaumer 0:1

Details

