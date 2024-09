Steirer-Cup: TSV Neumarkt schlägt Favoriten Zeltweg mit 5:2

Details Dienstag, 10. September 2024 19:49

In der dritten Runde des Steirer-Cups kam es in der Fernwärme-Arena in Neumarkt zu einer Überraschung: Der Unterligist TSV Raiffeisen Neumarkt setzte sich vor 200 begeisterten Zuschauern mit einem verdienten 5:2 gegen den Oberligisten FC Zeltweg durch. Zeltweg war nach dem sensationellen Sieg gegen den Regionalligisten DSV Leoben als klarer Favorit in die Partie gegangen, doch Neumarkt kämpfte mit Herz und Leidenschaft – und das wurde belohnt.

Zur Pause führt der Gastgeber mit 3:1

Das Spiel begann fulminant. Bereits in der 12. Minute ging der FC Zeltweg durch Ardian Jasari mit 1:0 in Führung. Die Gäste wirkten in der Anfangsphase spielbestimmend und hatten sogar die Chance auf das 2:0, doch Neumarkts Torhüter Stephan Paulitsch parierte mehrfach herausragend. Nur wenige Minuten später konnte Neumarkt ausgleichen: In der 16. Minute traf Beni Pressnitz zum 1:1.

Von da an entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, doch Neumarkt nutzte seine Chancen effizienter. In der 24. Minute erzielte Raphael Höritzer das 2:1 für den Außenseiter, und kurz vor der Pause war es erneut Höritzer, der nach einem Freistoß von Kapitän Gittersberger per Kopf auf 3:1 erhöhte. Die Gastgeber gingen somit mit einer verdienten Führung in die Halbzeitpause.

Umkämpfte zweite Halbzeit - am Ende steigt der Unterligist auf

Nach dem Seitenwechsel drückte Zeltweg auf den Anschlusstreffer, doch Neumarkt blieb gefährlich. In der 56. Minute krönte Höritzer seine starke Leistung mit seinem dritten Treffer und stellte auf 4:1. Zeltweg gab jedoch nicht auf und kam in der 85. Minute durch Hubert Bichler auf 4:2 heran. Die Gäste versuchten, das Spiel noch einmal spannend zu machen, doch Neumarkt hielt mit einer kämpferischen Defensivleistung dagegen.

In der Nachspielzeit setzte Neumarkt den Schlusspunkt: Nach einem schönen Zuspiel von Daniel Meier erzielte Höritzers Bruder Marcel den 5:2-Endstand.

Mit dieser beeindruckenden Leistung zieht TSV Neumarkt in die nächste Runde des Steirer-Cups ein und trifft dort auf den Sieger der Partie FC Fohnsdorf gegen FC Kindberg-Mürzhofen. Für den FC Zeltweg, der zuvor mit Siegen gegen Kammern und Leoben überzeugt hatte, bedeutet das Ausscheiden eine herbe Enttäuschung.

Für die Fans in Neumarkt war es ein unvergesslicher Abend, an dem der Außenseiter einmal mehr bewies, dass im Cup alles möglich ist.

Aufstellungen:

TSV Raiffeisen Neumarkt - FC Zeltweg 5:2 (3:1) TSV Raiffeisen Neumarkt: Stephan Paulitsch - Benjamin Maier, Lukas Steinbrugger, Dominik Gittersberger (K), Xaver Kaiser - Paul Ferner, Thomas Huber, Elias Leitner, Andreas Reiter - Raphael Höritzer, Benjamin Pressnitz

Ersatzspieler: Elias Auer, Daniel Meier, Rene Höritzer, Lucas Fritz, Raphael Pichler, Marcel Höritzer

Trainer: Georg Harding

- Zeltweg: Manuel Moser - Timo Purgstaller, Daniel Hirzberger (K), Benjamin Leitner, Luca Elias Reichhold - Luka Domazet, Ardi Kicaj, Albin Kicaj, Marko Ilic - Ardian Jasari, Hubert Bichler

Ersatzspieler: Julian Hasler, Amer Pajic, Stefan Dankowycz, Boris Avdoyan, Boris Marijanovic, Antonio Sekic, Marco Dorner

Trainer: Marco Dorner Bericht Florian Kober

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.