Derbysieg gegen FC St. Margarethen/Kn.: SV St. Lorenzen/Kn. weiter ohne Punkteverlust

In der sechsten Runde der Unterliga Nord B konnte der SV St. Lorenzen/Kn. im Derby einen souveränen 3:1-Sieg gegen den FC St. Margarethen/Kn. feiern. Trotz eines unangenehmen Wetters, das sich zunehmend verschlechterte, zeigten beide Mannschaften ihr Bestes. St. Lorenzen steht damit bei sechs Siegen aus sechs Spielen und bleibt makellos.

Stocksreiter erzielte das 3:0 für die Gastgeber

Frühe Führung für SV St. Lorenzen/Kn.

In der 18. Minute wurde das von Beginn an intensive Spiel der Hausherren belohnt: Fabian Stocksreiter erzielte das erste Tor für den SV St. Lorenzen/Kn.. Das ist für die erste Halbzeit dann fußballerisch auch schon gewesen. Kaum war die zweite Halbzeit angepfiffen, setzte der SV St. Lorenzen/Kn. seine druckvolle Spielweise fort. In der 50. Minute erhöhte Claudio Früstük auf 2:0.

In der 64. Minute konnte der SV St. Lorenzen/Kn. seine Führung weiter ausbauen. Niklas Blauensteiner traf zum 3:0 und sorgte damit für die Vorentscheidung. Doch der FC St. Margarethen/Kn. zeigte Kampfgeist und gab sich nicht auf. In der 66. Minute konnte Florian Wechselberger für die Gäste den Ehrentreffer zum 3:1 erzielen. Trotz des Treffers gelang es den Gästen nicht, das Spiel noch zu drehen.

Stimme zum Spiel:

Michael Lippe (Sportlicher Leiter St. Margarethen): "Derzeit ist etwas der Wurm drinnen. Erst nach dem Anschlusstreffer zum 1:3 sind wir etwas besser ins Spiel gekommen. Der Gegner spielte es trotzdem trocken nach Hause. Gratulation an den SV St. Lorenzen zu einem verdienten Derbysieg. Sie stehen nicht umsonst ohne Punkteverlust an der Tabellenspitze."

Unterliga Nord B: St. Lorenzen : St. Margarethen - 3:1 (1:0)

66 Florian Wechselberger 3:1

64 Niklas Blauensteiner 3:0

50 Claudio Früstük 2:0

18 Fabian Stocksreiter 1:0

Foto: RIPU Sportfotos

