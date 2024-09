DSV Leoben II feiert Auswärtssieg gegen SV Union Kobenz

Details Sonntag, 15. September 2024 11:25

Der DSV Leoben II triumphiert in einem spannenden Duell gegen den SV Union Kobenz mit 4:2. Nachdem die Gastgeber zur Halbzeit noch in Führung lagen, drehte Leoben in der zweiten Hälfte auf und sicherte sich mit vier Toren die drei Punkte.

Kobenz legt vor

Die Partie zwischen dem SV Union Kobenz und DSV Leoben II begann mit einem intensiven Schlagabtausch. Beide Teams suchten von Beginn an den Weg nach vorne und erspielten sich erste Chancen. Die Zuschauer mussten jedoch bis zur 39. Minute warten, ehe das erste Tor des Abends fiel. Florian Schreimaier nutzte eine Unachtsamkeit in der Defensive der Gäste und brachte den SV Union Kobenz mit einem präzisen Schuss ins rechte Eck in Führung. Diese Führung sollte auch bis zum Halbzeitpfiff Bestand haben, da Leoben trotz einiger guter Möglichkeiten den Ausgleich nicht mehr erzwingen konnte.

Wende in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit startete furios und Leoben II zeigte von Beginn an, dass sie gewillt waren, die Partie zu drehen. Bereits in der 48. Minute erzielte Dario Koraus den Ausgleich zum 1:1.

Nur wenige Minuten später, in der 53. Minute, war es erneut Patrick Weinberger, der nach einem schnellen Konter das 2:1 für Leoben II erzielte. Damit haben die Leobener das Spiel gedreht. Die Gäste waren nun das dominierende Team und drängten auf die Entscheidung. Kobenz hatte Schwierigkeiten, das Spiel wieder unter Kontrolle zu bekommen und musste sich verstärkt auf die Defensive konzentrieren.

In der 77. Minute war es dann wieder Patrick Weinberger, der mit seinem zweiten Treffer des Abends das 3:1 für Leoben II erzielte und somit die Vorentscheidung herbeiführte. Kurz vor Schluss, in der 88. Minute, setzte Mustafa Mohammadi mit dem 4:1 den Schlusspunkt für die Gäste. Doch die Hausherren gaben sich noch nicht geschlagen und konnten in der 90. Minute durch Florian Webersink noch einmal auf 2:4 verkürzen. Dieser Treffer kam jedoch zu spät, um den Spielverlauf noch maßgeblich zu beeinflussen.

Stimme zum Spiel:

Rene Lerch (Trainer Leoben II): "Es war nicht so ein gutes Spiel von uns. Wir hatten zwar sicher 80 Prozent Ballbesitz, aber waren nicht effektiv. Erst mit dem Wechsel von Weinberger in der zweiten Hälfte wurde es besser und wir wurden tor torgefährlicher. Am Ende ein hochverdienter Sieg, der trotzdem nicht unseren Anspruch gerecht wird."

Unterliga Nord B: Kobenz : Leoben II - 2:4 (1:0)

92 Florian Webersink 2:4

88 Mustafa Mohammadi 1:4

77 Patrick Weinberger 1:3

53 Patrick Weinberger 1:2

48 Dario Koraus 1:1

39 Florian Schreimaier 1:0

