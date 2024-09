SVU Murau schießt Atus Niklasdorf mit 7:0 vom eigenen Platz

Details Sonntag, 15. September 2024 12:58

Im Aufeinandertreffen der Unterliga Nord B setzte sich der SVU Murau deutlich gegen Atus Niklasdorf durch und gewann mit einem überzeugenden 7:0. Bereits zur Halbzeit führten die Gäste mit 4:0 und ließen den Hausherren keine Chance, sich ins Spiel zurückzukämpfen. Christoph Lintschinger, Felix Berger und Daniel Würger glänzten mit jeweils zwei Treffern.

Frühe Führung für SVU Murau

Bereits in der 15. Minute gelang dem SVU Murau die Führung. Christoph Lintschinger setzte sich gegen die Abwehr der Gastgeber durch und erzielte das 0:1. Murau nutzte den Schwung aus und erhöhte den Druck auf Atus Niklasdorf. Nur zehn Minuten später konnte Markus Hebenstreit das 0:2 erzielen.

Die Mannschaft aus Murau zeigte sich in bester Spiellaune und ließ den Gastgebern kaum Raum. In der 31. Minute war es Daniel Würger, der nach einem sehenswerten Angriff den Ball im Netz versenkte und das 0:3 markierte. Kurz vor der Halbzeitpause legte Felix Berger noch einen weiteren Treffer nach, sodass es mit einem komfortablen 4:0 für SVU Murau in die Kabinen ging.

Murau macht das halbe Dutzend voll

Auch nach der Pause änderte sich das Bild nicht. Murau dominierte weiterhin das Spielgeschehen und ließ Atus Niklasdorf keine Chance zur Entlastung. In der 57. Minute war es erneut Felix Berger, der mit seinem zweiten Treffer des Abends das 0:5 erzielte. Nur eine Minute später trug sich auch Daniel Würger zum zweiten Mal in die Torschützenliste ein und erhöhte auf 0:6.

Die Gäste aus Murau zeigten sich an diesem Tag in Torlaune und ließen nicht locker. In der 87. Minute setzte Christoph Lintschinger den Schlusspunkt der Partie. Mit seinem zweiten Treffer markierte er den 0:7-Endstand und besiegelte damit einen mehr als überzeugenden Sieg für den SVU Murau.

Stimme zum Spiel:

Dominic Stock (Trainer Murau): "Das war eine sehr gute Vorstellung meiner Mannschaft! Spielerisch und kämpferisch war es eine Top-Leistung mit einem Ergebnis, das so nicht zu erwarten war. Wir haben defensiv fast nichts zugelassen. Es war sehr verdienter Sieg meiner Mannschaft, mit dem wir natürlich sehr glücklich sind."

Unterliga Nord B: Niklasdorf : SVU Murau - 0:7 (0:4)

87 Christoph Lintschinger 0:7

58 Daniel Würger 0:6

57 Felix Berger 0:5

42 Felix Berger 0:4

31 Daniel Würger 0:3

25 Markus Hebenstreit 0:2

15 Christoph Lintschinger 0:1

