Unzmarkt-Frauenburg bezwingt den FC Proleb vor eigenem Publikum

In einem hart umkämpften Spiel der Unterliga Nord B setzte sich SV ET KÖNIG Unzmarkt-Frauenburg mit 1:0 gegen den FC Rohrer Proleb durch. Ein frühes Tor von Sandro Wieland in der 20. Minute besiegelte das Schicksal der Gastgeber. Trotz intensiver Bemühungen konnte Proleb den Ausgleich nicht mehr erzielen und musste sich schließlich geschlagen geben.

Frühes Führungstor durch Wieland

Das Spiel zwischen dem FC Rohrer Proleb und dem SV ET KÖNIG Unzmarkt-Frauenburg begann vielversprechend. Bereits in der 20. Minute konnte Unzmarkt-Frauenburg die erste und letztlich entscheidende Aktion des Spiels verzeichnen. Sandro Wieland nutzte eine sich bietende Gelegenheit in Folge eines schönen Angriff über mehrere Stationen und erzielte mit einem präzisen Schuss das 0:1 für die Gäste.

Nach dem Führungstreffer versuchte Proleb, sofort zu antworten. Die Mannschaft erhöhte den Druck und suchte nach Wegen, die gut organisierte Defensive von Unzmarkt-Frauenburg zu durchbrechen. Mehrere Vorstöße in den gegnerischen Strafraum blieben jedoch erfolglos. Die Abwehr von Unzmarkt-Frauenburg zeigte sich an diesem Tag als nahezu unüberwindbar. Torwart und Verteidiger agierten souverän und ließen wenig zu. Mit dem knappen Vorsprung ging Unzmarkt-Frauenburg in die Halbzeitpause.

Intensive zweite Halbzeit ohne Treffer

Die zweite Hälfte begann mit einer offensiveren Ausrichtung von Proleb, das den Ausgleich erzwingen wollte. Die Gastgeber dominierten das Spielgeschehen und setzten die Verteidigung der Gäste unter konstanten Druck.

Unzmarkt-Frauenburg hingegen setzte auf Konter und versuchte, die Führung weiter auszubauen. Einige vielversprechende Angriffe scheiterten jedoch an der Abwehr von Proleb oder am eigenen Unvermögen im Abschluss. Es entwickelte sich ein taktisches Spiel. In den letzten Minuten der Partie warf Proleb noch einmal alles nach vorne. Doch weder Standardsituationen noch Schüsse aus der Distanz fanden den Weg ins Tor.

Stimme zum Spiel:

Walter Strajhar (Sektionsleiter Proleb): "Ich denke, dass ein Remis am Ende gerechter gewesen wäre, aber okay. Der Fußball ist leider so. Wir haben uns gegen Unzmarkt schwer getan, das muss man so sagen. Auch die Witterungsverhältnisse waren nicht gerade gut, aber das war für beide Teams gleich. Schade, dass wir verloren - wir hätten unseren guten Saisonstart gerne fortgesetzt."

Unterliga Nord B: FC Proleb : Unzmarkt/Fr. - 0:1 (0:1)

20 Sandro Wieland 0:1

