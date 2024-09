SV Oberwölz dreht 0:2 gegen SV Lobmingtal

Details Montag, 16. September 2024 18:53

Der SV Oberwölz setzte sich in der sechsten Runde der Unterliga Nord B mit 3:2 gegen den SV Lobmingtal durch. Trotz eines frühen Rückstands bewiesen die Hausherren enorme Moral und drehten das Spiel in den letzten Minuten.

Früher Rückstand für die Hausherren

Das Spiel begann denkbar ungünstig für den SV Oberwölz. Bereits in der vierten Spielminute verwandelte Julian Kaiser für den SV Lobmingtal einen Elfmeter sicher in die Mitte des Tores und brachte die Gäste mit 1:0 in Führung.

In der 26. Minute war es erneut Julian Kaiser, der für den SV Lobmingtal per Elfeter auf 2:0 erhöhte. Nach einer souveränen Verwertung fand der Ball den Weg ins Netz und brachte die Gäste in eine komfortable Position. Doch anstatt sich aufzugeben, kämpfte sich der SV Oberwölz zurück ins Spiel.

Comeback und dramatische Schlussphase

Der Kampfgeist der Heimelf zeigte sich erstmals in der 34. Minute. Nach einer Ecke war es Markus Kainer, der per Kopf nach einem Eckball den Anschlusstreffer zum 1:2 erzielte. Dieser Treffer setzte neue Kräfte frei und nur acht Minuten später konnte Markus Heit nach einem tollen Angriff über die Seiten zum 2:2 ausgleichen. Eine temporeiche und intensive erste Halbzeit endete somit Unentschieden, und alles war wieder offen.

In der 62. Minute verhinderte die Verteidigung des SV Lobmingtal auf der Linie das 3:2 für die Hausherren und hielt die Spannung weiterhin hoch. Doch auch das Verhalten am Spielfeldrand sorgte für Aufsehen: Der Trainer von Lobmingtal, Karl Heinz Winkler, wurde in der 79. Minute mit der Roten Karte des Feldes verwiesen. Nach einer kuriosen Szene, bei der er nicht vom Platz weichen wollte, musste ein Ordner eingreifen.

In der Schlussphase wurde es dann dramatisch. In der 90. Minute erhielt Daniel Miedl-Rissner vom SV Oberwölz die Gelb-Rote Karte, was die Heimelf in den letzten Minuten des Spiels unter Druck setzte. Doch kurz darauf sorgte Johannes Geißler für die entscheidende Wende: Mit einem Treffer zum 3:2 in der letzten regulären Spielminute sicherte er den Sieg für den SV Oberwölz.

Stimme zum Spiel:

Mario Plattner (Sportlicher Leiter Oberwölz): "Nach zwei vermeidbaren Elferfouls in der ersten Hälfte sind die Gäste durch souverän geschossene Elfmeter in Führung gegangen. Kurz vor der Pause konnten wir innerhalb von wenigen Minuten ausgleichen. Die Hälfte zwei verlief ohne nennenswerte Aktionen auf beiden Seiten bei tiefen Verhältnissen im Birkenstadion. Kurz vor Apfiff war es dann der eingewechselte Geißler Johannes, der eine Unachtsamkeit der Hintermannschaft der Gäste mit tollem Einsatz geschickt vollendet hat. Ein Mentalitätssieg unserer Mannschaft, der letztendlich aufgrund der höheren Spielanteile und der kämpferischen Leistung in Ordnung geht. Ein wichtiger Sieg, der nicht nur der Mannschaft für zukünftige Aufgaben, sondern auch der gesamten SVO Familie sehr gut tut."

Unterliga Nord B: Oberwölz : Lobmingtal - 3:2 (2:2)

93 Johannes Geißler 3:2

42 Markus Heit 2:2

34 Markus Kainer 1:2

26 Julian Kaiser 0:2

4 Julian Kaiser 0:1

