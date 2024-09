FC St. Margarethen/Kn. feiert Kantersieg über TSV Neumarkt

Details Freitag, 20. September 2024 20:58

Ein torreiches Spiel in der Unterliga Nord B zwischen dem FC St. Margarethen/Kn. und dem TSV Neumarkt endete mit einem klaren 6:1-Sieg für die Heimmannschaft. Besonders hervorzuheben ist Manuel Herk, der insgesamt drei Tore erzielte und maßgeblich zum Erfolg seines Teams beitrug.

Manuel Herk bricht den Bann

Bereits in der zweiten Minute erarbeiteten sich die Gäste ihre erste Chance, als man sich den Ball auf der rechten Seite erkämpfte und einen Pass in die Mitte spielte. Der Angreifer stand jedoch im Abseits, was die Möglichkeit zunichtemachte.

In der 17. Minute gelang den Gastgebern der erste Treffer der Partie. Manuel Herk brachte den FC St. Margarethen/Kn. mit 1:0 in Führung. In der 28. Minute dann kann ein guter Schuss von Florian Wechselberger aus etwa 20 Metern von Höritzer, dem Torwart der Gäste, pariert werden.

Torregen in der zweiten Halbzeit

Nur wenige Minuten nach Wiederanpfiff gelang Manuel Herk sein zweiter Treffer des Tages. In der 50. Minute nutzte er einen langen Ball optimal und erhöhte auf 2:0. Nur sieben Minuten später war es Thomas Bichler, der zum 3:0 traf und damit die Weichen endgültig auf Sieg stellte.

Die Gäste aus Neumarkt versuchten, ins Spiel zurückzukommen, blieben aber erfolglos. In der 78. Minute traf erneut Manuel Herk, der damit sein Dreierpack perfekt machte und das 4:0 erzielte. Elias Leitner erzielte in der 79. Minute den Ehrentreffer für den TSV Neumarkt, doch dieser änderte nichts mehr am klaren Spielverlauf.

Die Schlussphase des Spiels wurde von den Gastgebern dominiert. Simon Weitenthaler erhöhte in der 89. Minute auf 5:1, bevor Florian Wechselberger in der 90. Minute mit seinem Tor zum 6:1 den Schlusspunkt setzte. Die Partie endete mit einem deutlichen und hochverdienten Sieg für den FC St. Margarethen/Kn., der sich damit in der Tabelle weiter nach oben arbeitet.

Stimmen zum Spiel:

Georg Harding (Trainer Neumarkt): "Das war eine klare Niederlage und Gratulation an Margrethen zum Sieg, der auch in dieser Höhe absolut in Ordnung geht! Dafür holen wir uns die Punkte beim nächsten Heimspiel retour!"

Michael Lippe (Sportlicher Leiter St. Margarethen): "Erste Halbzeit war es noch recht ausgeglichen. Zweite Halbzeit spielten sich unsere Jungs in einen wahren Rausch. Bei besserer Chancenauswertung wäre sogar noch mehr möglich gewesen. Derzeit ist es ein Auf und Ab, jetzt müssen wir daran arbeiten, dass wir Konstanz auf den Platz bekommen."

Unterliga Nord B: St. Margarethen : Neumarkt - 6:1 (1:0)

91 Florian Wechselberger 6:1

89 Simon Weitenthaler 5:1

79 Elias Leitner 4:1

78 Manuel Herk 4:0

57 Thomas Bichler 3:0

50 Manuel Herk 2:0

17 Manuel Herk 1:0

