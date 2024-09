Neun-Tore-Spektakel: SVU Murau triumphiert gegen SV Union Kobenz

Details Samstag, 21. September 2024 22:35

In einem torreichen Spiel der Unterliga Nord B hat SVU Murau einen eindrucksvollen 6:3-Sieg gegen SV Union Kobenz eingefahren. Die Partie war von Anfang an spannend und bot den Zuschauern viele Tore. SVU Murau konnte sich am Ende als verdiente Sieger feiern lassen, wobei Markus Hebenstreit mit einem Dreierpack der herausragende Spieler auf dem Platz war.

Blitzstart und erster Durchgang

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag für SVU Murau. Bereits in der ersten Minute zeigte sich die Heimmannschaft gefährlich und erhielt einen Elfmeter. Christoph Lintschinger trat an und verwandelte sicher zur frühen Führung für die Hausherren. Die frühe Führung gab dem Team Auftrieb, und sie setzten SV Union Kobenz unter Druck. In der 22. Minute erhöhte Dominic Berger auf 2:0, was die komfortable Führung für Murau bestätigte.

SV Union Kobenz gab sich jedoch nicht so leicht geschlagen. Jan Makotschnig gelang in der 36. Minute der Anschlusstreffer zum 2:1, nachdem er eine Unachtsamkeit der Murauer Abwehr ausnutzte. Trotz weiterer Chancen auf beiden Seiten blieb es beim 2:1 zur Halbzeitpause.

Torregen in der zweiten Halbzeit

Die zweite Hälfte begann mit einem hohen Tempo und vielen Torszenen. Fabian Gruber nutzte in der 54. Minute seine Gelegenheit und glich für SV Union Kobenz zum 2:2 aus. Doch Murau reagierte prompt. Nur drei Minuten später brachte Daniel Würger die Hausherren mit einem präzisen Abschluss wieder in Führung – 3:2.

Das Spiel blieb hochspannend und Markus Hebenstreit trat in den Vordergrund. In der 64. Minute erzielte er mit einem herrlichen Schuss das 4:2 für SVU Murau. SV Union Kobenz verkürzte in der 66. Minute durch Florian Schreimaier auf 4:3, was die Spannung erneut anheizte. Doch Hebenstreit hatte noch nicht genug und sorgte in der 72. Minute nach Vorarbeit von Vitalii für das 5:3.

In den Schlussminuten hielt SVU Murau die Kontrolle über das Spiel. Vitalii zeigte eine glänzende Parade in der 88. Minute und verhinderte so einen weiteren Treffer für Kobenz. Schließlich setzte Hebenstreit den Schlusspunkt in der 90. Minute mit seinem dritten Treffer des Abends, der das 6:3 markierte. Mit diesem verdienten Sieg festigte SVU Murau seine Position in der Tabelle.

Das Spiel endete nach 94 Minuten und hinterließ die Fans in Begeisterung. Mit insgesamt neun Toren war es ein wahres Spektakel, das den Zuschauern geboten wurde.

Stimme zum Spiel:

Dominic Stock (Trainer Murau): "Das war ein verdienter Sieg meiner Mannschaft. Wir haben viele Chancen vergeben und haben es dadurch unnötig spannend gemacht! In der zweiten Halbzeit gab es viele Fehler auf beiden Seiten - deswegen einige Torchancen beider Mannschaften. Aber am Ende geht das Ergebnis in Ordnung."

Unterliga Nord B: SVU Murau : Kobenz - 6:3 (2:1)

92 Markus Hebenstreit 6:3

72 Markus Hebenstreit 5:3

66 Florian Schreimaier 4:3

64 Markus Hebenstreit 4:2

57 Daniel Würger 3:2

54 Fabian Gruber 2:2

36 Jan Makotschnig 2:1

22 Dominic Berger 2:0

1 Christoph Lintschinger 1:0

