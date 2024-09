DSV Leoben II schießt SV Oberwölz mit 7:1 aus dem Stadion

Details Sonntag, 22. September 2024 20:36

In der siebten Runde der Unterliga Nord B feierte der DSV Leoben II einen eindrucksvollen 7:1-Sieg gegen den SV Swietelsky-Raiffeisenbank-Rauter Fertigteilbau Oberwölz. Vor allem in der zweiten Halbzeit zeigten die Gastgeber eine herausragende Leistung und ließen dem Gegner keine Chance.

Frühe Führung für Leoben II

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag. Bereits in der achten Minute ging der DSV Leoben II in Führung. Michael Kogler profitierte von einem Eigentor des SV Oberwölz und brachte die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Nur sieben Minuten später folgte das zweite Tor für Leoben II. Denis Tomic erhöhte auf 2:0 und brachte sein Team in eine komfortable Position. Ein besonderes Highlight folgte in der 35. Minute, als Florian Kogler vom SV Oberwölz sich an der Mittellinie ein Herz fasste und aus 40 Metern ein beeindruckendes Tor erzielte. Dieses Tor brachte Oberwölz auf 2:1 heran und sorgte für den Halbzeitstand.

Leoben II zieht davon

Nach der Pause erhöhte der DSV Leoben II das Tempo und zeigte eine starke offensive Leistung. In der 49. Minute stellte Noah Leitold mit seinem ersten Treffer des Spiels den alten Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. Nur elf Minuten später traf Patrick Weinberger zum 4:1 und setzte ein klares Zeichen. Leitold ließ in der 68. Minute seinen zweiten Treffer folgen und erhöhte auf 5:1.

In den letzten Minuten des Spiels setzte der DSV Leoben II noch zwei weitere Treffer. Noah Leitold komplettierte seinen Dreierpack in der 89. Minute und stellte auf 6:1. Nur eine Minute später setzte Timo Christopher Perthel den Schlusspunkt mit einem Tor zum 7:1-Endstand. Damit war das Schicksal des SV Oberwölz endgültig besiegelt.

Stimme zum Spiel:

Rene Lerch (Trainer Leoben II): "Wir hatten von Anfang an sehr viel Druck gemacht und erste Hälfte schon eine Menge an Chancen. Wir haben aber nach dem Anschlusstreffer etwas nachgelassen ohne dem Gegner etwas zuzulassen. Zweite Hälfte haben wir dann mit schönen Toren alles klar gemacht. Wir hätten aber noch mehr Tore erzielen müssen. Der Sieg ist auch in dieser Höhe verdient."

Unterliga Nord B: Leoben II : Oberwölz - 7:1 (2:1)

93 Timo Christopher Perthel 7:1

89 Noah Leitold 6:1

68 Noah Leitold 5:1

60 Patrick Weinberger 4:1

49 Noah Leitold 3:1

35 Florian Kogler 2:1

15 Denis Tomic 2:0

8 Eigentor durch Michael Kogler 1:0

