Überzeugender Sieg für TSV Neumarkt gegen SV Lobmingtal

Der TSV Neumarkt hat in der 8. Runde der Unterliga Nord B einen eindrucksvollen 5:0-Heimsieg gegen den SV Lobmingtal gefeiert. Bereits zur Halbzeit führten die Gastgeber deutlich mit 4:0 und ließen den Gästen keine Chance. Vor allem die frühe Führung gab dem TSV Neumarkt die nötige Sicherheit, um das Spiel kontrolliert zu gestalten.

TSV Neumarkt dominiert die erste Halbzeit

Bereits in der fünften Minute setzte der TSV Neumarkt ein erstes Ausrufezeichen. Xaver Kaiser köpfte zur 1:0-Führung ein und brachte damit die Heimelf früh auf die Siegerstraße. Lobmingtal konnte sich kaum erholen, als Marcel Höritzer in der 31. Minute auf 2:0 erhöhte, nachdem er einen Gegner im Strafraum ausspielte und ins lange Eck traf.

In der 36. Minute war es Raphael Höritzer, der nach einem Schuss von Xaver Kaiser goldrichtig stand und zum 3:0 abstaubte. Die Dominanz des TSV Neumarkt wurde immer deutlicher. Kurz vor dem Halbzeitpfiff, in der 43. Minute, sorgte Benjamin Pressnitz mit dem 4:0 für eine komfortable Führung zur Pause.

Die Gäste aus Lobmingtal hatten in der ersten Halbzeit nur wenige Chancen. Stefan Miessbacher verzeichnete in der 28. Minute einen guten Schuss aus 20 Metern, der jedoch vom Torhüter Heiko Höritzer an die Latte gelenkt wurde. Auch Kapitän Julian Kaiser hatte in der 14. Minute eine Möglichkeit, verfehlte jedoch das Tor deutlich.

Eigentor besiegelt das Schicksal von SV Lobmingtal

Nach dem Seitenwechsel zeigte der TSV Neumarkt weiterhin eine solide Leistung und ließ den SV Lobmingtal nicht ins Spiel kommen. Die Gäste versuchten zwar, etwas aggressiver zu agieren, was zu einigen Fouls führte, doch wirklich gefährlich wurden sie nicht. In der 55. Minute hatte Neumarkt eine gute Freistoßgelegenheit aus etwa 25 Metern, die jedoch ungenutzt blieb.

Benjamin Pressnitz hatte in der 72. Minute eine Riesenchance, als er am 16er zum Schuss kam, jedoch aufgrund des tiefen Bodens ausrutschte. Kurz darauf, in der 75. Minute, setzte sich Rene Stumer auf der rechten Seite durch und bediente erneut Pressnitz, der diesmal jedoch knapp neben das Tor zielte.

Das Schicksal des SV Lobmingtal wurde schließlich in der 77. Minute besiegelt, als ein unglückliches Eigentor von Marcel Koch den Spielstand auf 5:0 für den TSV Neumarkt erhöhte. Ein scharfer Rückpass schlüpfte dem Torhüter auf dem rutschigen Boden unter dem Stoppfuß hindurch ins Tor.

Stimme zum Spiel:

Georg Harding (Trainer Neumarkt): "Es war zum Ende hin ein verdienter Sieg. Lobmingtal war die ersten 30 Minuten richtig gut. Wir haben dann einfach Fussball gespielt. Das 2:0 haben wir über Huber und Höritzer genau so gespielt wie es gehört. Zweite Halbzeit war Kampf pur! Lobnigtal war kämpferisch herausgefordert! 3 Punkte in Neumarkt - das ist das wichtigste!"

Unterliga Nord B: Neumarkt : Lobmingtal - 5:0 (4:0)

77 Eigentor durch Marcel Koch 5:0

43 Benjamin Pressnitz 4:0

36 Raphael Höritzer 3:0

31 Marcel Höritzer 2:0

5 Xaver Kaiser 1:0

