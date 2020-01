Strallegg will im Frühjahr aufhorchen lassen

Details Mittwoch, 29. Januar 2020 09:29

Die FC Strallegg beendete die Hinrunde in der steirischen Unterliga Ostauf dem fünften Tabellenplatz. Man konnte 20 Punkte holen und dürfte damit wohl zufrieden sein. LIGAPORTAL sprach an dieser Stelle mit Kicker Benjamin Tauchhammer. Der Kicker stand uns für ein Interview zur Verfügung. Wir wollten von ihm wissen, warum es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist und ob es Transfers geben wird. Außerdem wollten wir wissen, wie sich die Strallegger auf die Rückrunde vorbereiten.

LIGAPORTAL: Die Herbstsaison ist Geschichte: Wie sieht dein Resümee aus? Was hat nicht gepasst?

Benjamin Tauchhammer: "Mit der Hinrunde können wir grundsätzlich zufrieden sein, wir haben uns im Vergleich zur letzten Saison in vielen Bereichen verbessert und dadurch auch einige Punkte geholt. Im Großen und Ganzen hat alles gepasst – das einzig negative in der Hinrunde waren natürlich die zahlreichen Verletzungen - das war dann aber die Chance für andere Spieler sich zu beweisen und ich glaube diese Chance haben alle genutzt."

LIGAPORTAL: Welche Teams haben dich überrascht - positiv und negativ?

Benjamin Tauchhammer: "Positiv überrascht hat mich eigentlich kein Team - ich glaube alle Mannschaften die oben stehen haben auch schon in der vorherigen Saison gezeigt dass mit ihnen zu rechnen ist. Negativ möchte ich keine Mannschaft erwähnen."

LIGAPORTAL: Wie hast du die Winterpause verbracht? Was wird in der Vorbereitung passieren? Wird es ein Trainingslager geben?

Benjamin Tauchhammer: "Aufgrund meiner Verletzung habe ich die Winterpause eher ruhig verbracht und von unserem Heimprogramm nur ein paar Läufe absolviert. Nein ein Trainingslager wird es leider nicht geben, aber unser Trainergespann rund um Bernd Mosbacher (Mannschaftsintern auch Quernd genannt) wird uns sicher genug „quälen“ so dass dann wirklich alle topfit sind."

LIGAPORTAL: Wird es Transfers geben?

Benjamin Tauchhammer: "Ich weiß dass der Verein sehr bemüht ist was Zugänge betrifft, man muss aber auch sagen dass es im Winter nicht so einfach ist gute Spieler zu bekommen."

LIGAPORTAL: Wie sehen die Ziele für die Rückrunde aus?

Benjamin Tauchhammer: "Hauptziel bleibt natürlich so schnell wie möglich den Klassenerhalt zu sichern, was darüber hinaus noch möglich ist werden wir sehen."

