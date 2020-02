Greinbacher wollen mit Leidenschaft auftrumpfen

Details Sonntag, 16. Februar 2020 09:44

Der SV Greinbach beendete die Hinrunde in der steirischen Unterliga Ost auf dem sechsten Tabellenplatz. Man konnte 20 Punkte holen und dürfte damit wohl zufrieden sein. LIGAPORTAL sprach an dieser Stelle mit Kicker Oliver Mogg. Der Spieler stand uns für ein Interview zur Verfügung. Wir wollten von ihm wissen, warum es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist und ob es Transfers geben wird. Außerdem wollten wir wissen, wie sich die Greinbacher auf die Rückrunde vorbereiten.

LIGAPORTAL: Die Herbstsaison ist Geschichte: Wie sieht dein Resümee aus? Was hat nicht gepasst?

Oliver Mogg: "Die Herbstsaison ist leider nicht ganz nach Plan verlaufen. Wir hätten unst gerne weiter vorne gesehen. Dennoch waren auch sehr gute Leistungen und Spiele dabei, auf die wir durchaus aufbauen können. Wir haben eine sehr junge Mannschaft, die sich auf jeden Fall noch entwickeln muss. Wir müssen konstanter und mit mehr Engagement in den Spielen auftreten. Unsere jungen Spieler haben sich sehr gut integriert, das Teamgefüge wird immer kompakter und wir haben sehr viel Spaß gemeinsam. Ich denke dass einer erfolgreichen Rückrunde nichts im Wege steht."

LIGAPORTAL: Wie hast du die Winterpause verbracht? Was wird in der Vorbereitung passieren? Wird es ein Trainingslager geben?

Oliver Mogg: "In der Winterpause habe Ich mich vom Fußball ferngehalten um mein anderen Hobbys auszuüben."

LIGAPORTAL: Hat es Transfers gegeben? Gibt es ein Trainingslager?

Oliver Mogg: "Christoph Paar (Pöllau) und Rene Raudner (Frauental) werden uns verlassen. Dem gegenüber stehen zwei junge Neuzugänge, die uns mit Sicherheit verstärken können. Nein, Trainingslager gibt es nicht."

LIGAPORTAL: Wie sehen die Ziele für die Rückrunde aus?

Oliver Mogg: "Wir möchten mit viel Leidenschaft, Freude und gutem Fußball in der Tabelle wieder einen Sprung nach vorne machen."

