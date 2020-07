USV Hartberg/Umgebung: Sieg im ersten Testspiel

Details Sonntag, 19. Juli 2020 21:37

Die Vereine stecken schon voll konzentriert in der Vorbereitung für die neue Saison - es wird wieder "normal" trainiert und Aufbauspiele werden absolviert.

Auch der Zweitplatzierte der abgelaufenen "Corona-Saison" der Unterliga-Ost, USV Hartberg/Umgebung, testete am vergangenen Freitag, 17. Juli 2020 im Südburgenland schon das erste Mal nach der Corona Pause. Es ging gegen den ASK Jabing (6. Platz, 2. Liga Süd Burgenland). Seit 2010 trafen USV Hartberg/Umgebung und ASK Jabing viermal aufeinander, die Steirer konnten allerdings nur einmal einen Sieg einfahren. Ein Ergebnis, auf welches die Hartberger aufbauen können. Das nächste Freundschaftsspiel findet am Freitag, 24. Juli 2020 im Stadion Schildbach Hartberg gegen den SVH Waldbach aus der Oberliga Süd statt.

Pausenführung der Gäste, Anschlusstreffer von Jabing zu spät

Bis zur 35. Minute blieb das Spiel torlos, ehe Johannes Kratzer für die Steirer die 0:1 Pausenführung besorgte. Gleich nach der Pause (49.) legte Hartberg/U. nach und baute die Führung durch Alexander Zugschwert auf 0:2 aus. Der Anschlusstreffer in Minute 80 von Sebastian Ostovits für die Hausherren kam jedoch zu spät.



Freitag, 17. Juli 2020, Jabing, 50 Zuseher, SR Kathrin Huber

Tore:

0:1 Johannes Kratzer (35.)

0:2 Alexander Zugschwert (49.)

1:2 Sebastian Ostovits (80.)

Aufstellungen:

Jabing: M. Garger - B. Hupfer - S. Fabsits - A. Baldauf - M. Bauer - J. Löffler - B. Bogad - S. Ostovits - F. Graf - P. Tauss - T. Plank; N. Friedel, L. Haselpacher, K. Wagner

Hartberg/U.: R. Kitting - P. Archan - L. Doppelhofer - M. Gschiel - J. Kratzer - J. Mogg - M. Mogg - N. Mogg - J. Nowotny - F. Rinnhofer - A. Zugschwert; M. Handler, J. Pöltl, L. Kleinhappl

Infos: ASK Jabing

by: Ligaportal.at/Patrick Woppel

