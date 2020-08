SV Gutenberg: Optimistisch in die Zukunft

Details Samstag, 15. August 2020 18:47

Gestern war es endlich soweit – der Anpfiff für die neue Saison in der Regionalliga Mitte ertönte. Nicht mehr lange, dann fällt auch der Startschuss für die unteren Spielklassen. Genauer gesagt in 14 Tagen ist auch der Auftakt in der steirischen Unterliga Ost geplant. Mitten in der Vorbereitung für den letzten Feinschliff befindet sich der Tabellenvorletzte der abgelaufenen Meisterschaft, der SV Gutenberg. In einem Interview mit Sektionsleiter Siegfried Pirkheim plauderten wir über die derzeitige Vorbereitung, personelle Veränderungen und den Abbruch bzw. Re-start für die neue Saison.

Noch keine Niederlage in der Vorbereitung

Der SV Gutenberg kam verletzungsfrei aus der Corona-Pause und bestritt bis dato vier Aufbauspiele. Resümee: 3 Siege und 1 Unentschieden. Im letzten Test konnten die Gutenberger einen beachtlichen 6:1 Erfolg gegen den Oberligisten Fladnitz einfahren. Für den Sektionsleiter haben Testspiele aber nicht so eine große Bedeutung. „Ich sehe Testspiele mehr als Zusatztrainings. Klar haben wir wunderbar gespielt, aber diese Form gilt es in die Meisterschaft zu übertragen“, so Siegfried Pirkheim. Am 29. August geht es für die Gutenberger auf eigenem Rasen gegen Hartberg/Umgebung in die neue Spielzeit, wo man sich für eine 0:7 Niederlage im Herbst 2019 revanchieren will.

Zwei Zu- und Abgänge

Beim SV Gutenberg verbucht man mit Fabian Knoll (Fladnitz) und Thomas Ottacher (Eggersdorf) zwei Neuzugänge. Mit Alexander Herold (zu Eggersdorf) und Nicolas Hutter (zu Birkfeld) muss der SV Gutenberg aber zwei Verluste hinnehmen. „Es waren eigentlich zwei Spieler für die Zukunft. Die näheren Umstände der Abgänge kennen wir nicht“, äußerte sich Sektionsleiter Pirkheim zu den beiden Weggängen.

Optimistisch in die Zukunft

Zum Abbruch der Vorsaison sagt der Sektionsleiter: „Das war schon in Ordnung so. Natürlich war es bedauerlich, aber wir müssen es akzeptieren. Auch für die Zukunft gilt alles zu akzeptieren, was vorgeschlagen und vorgeschrieben wird, um nichts zu riskieren. Gesundheit geht vor. Wir müssen optimistisch bleiben und dürfen nicht mit langen Gesichtern auftreten.“ Aber die Vorfreude auf den Neustart ist trotz allem groß. „Sowohl die Sportplätze als auch die Spieler haben sich in der Corona-Pause erholt. Wir spielen jetzt einfach drauf los“, so Siegfried Pirkheim.

